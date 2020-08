VISIONS Premiere: Noiserocker Girls In Synthesis zeigen Video zu "They're Not Listening"

Foto: Bea Dewhurst

Girls In Synthesis haben den neuen Song "They're Not Listening" veröffentlicht. Zu diesem Vorgeschmack auf ihr neues Album "Now Here's An Echo From Your Future" gibt es auch ein Video, das ihr bei uns sehen könnt.

Girls In Synthesis aus London gibt es seit 2016 und in ihrer Heimatstadt haben sie sich schon einen Ruf als besonders explosive Liveband erarbeitet. Das muss bei diesem Sound auch eine ganz schön hitzige Angelegenheit sein: Das Trio klingt nach dem britischen Gegenpart der Kanadier Metz, rotzig, dreckig und verdammt laut.

Mit "Now Here's An Echo From Your Future" erscheint am 28. August das Debütalbum, und nach den Songs "Pressure", "The Images Agree" und "Arterial Movements" (unten zu hören) gibt es nun mit "They're Not Listening" einen krachigen dritten Auszug aus dem Album. Das Video dazu zeigt eine hektische Performance der Band in Schwarz-Weiß-Optik, der uns auch in gezwungenermaßen Konzert-losen Zeiten beweist, wie intensiv Girls In Synthesis jede Bühne für sich einnehmen. Es zeige die Band "so live wie möglich im gestellten Setting", so die offizielle Beschreibung. In dem aggressiven Song geht es um den Aufschwung rechter politischer Kräfte.

Der ganze Noise erscheint dann in rund zwei Wochen auf dem Debütalbum. Girls In Synthesis hatten eigentlich auch Tourpläne, die aber erstmal auf Eis liegen. Seht weiter unten außerdem das Musikvideo zum Song "Pressure".

Video: Girls In Synthesis - "They're Not Listening"

Video: Girls In Synthesis - "Pressure"

Video: Girls In Synthesis - "The Images Agree"

Stream: Girls In Synthesis - "The Images Agree"

Stream: Girls In Synthesis - "Arterial Movements / Pressure"

Cover & Tracklist: Girls In Synthesis - "Now Here's An Echo From Your Future"

01. "Arterial Movements"

02. "Pressure"

03. "The Images Agree"

04. "Scrapped"

05. "Human Frailty"

06. "They’re Not Listening"

07. "Cause For Concern"

08. "Coming Up For Air"

09. "Set Up To Fail"

10. "Tirades Of Hate And Fear"