VISIONS Premiere: Linhay (u.a. Ex-Escapado) zeigen Video zu "Water"

Linhay stellen mit "Water" die erste Single ihres Debütalbums "On How To Disappear" vor. Die Emo-Band aus Kiel stellt ihm ein Video zur Seite, das ihr bei uns sehen könnt.

Linhay gibt es bereits seit Ende 2016. Seitdem haben die vier Freunde die Demo "You & I" (2017) und Ende 2019 die Split-EP "&" mit der Band East veröffentlicht. Anfang des Monats erschein mit "The Strangest Dream" dann noch eine Soli-Single für Seawatch, die ihr unten hören könnt. Und jetzt ist es Zeit für das Debütalbum "On How To Disappear", aus dem Linhay als ersten Song "Water" präsentieren.

Die Kieler sind eindeutig im Emo verankert und erinnern mit ihrem Sound an Bands wie die alten Jimmy Eat World, Mineral und Sunny Day Real Estate, aber mit moderner, klarer Produktion im Rücken. In "Water" sind die Gitarren nur ganz leicht angezerrt und schweben zusammen mit dem in Hall getränkten Gesang durch die Luft. Die weite Soundlandschaft unterstreicht die Band im Video, das eine kleine, visuelle Geschichte am Strand erzählt, mit dem freien blauen Himmel im Hinter- und Sänger Jörn Borowski im Vordergrund.

In der Band spielt ein alter Bekannter: Bassist Gunnar Vosgröne, von Mitte der 2000er bis zum Ausstieg von Sänger Helge Jensen bei Escapado spielte, der Kieler Screamo-Institution schlechthin. "On How To Disappear", das Debütalbum von Linhay, erscheint am 4. September via Bloodstream.

Video: Linhay - "Water"

Stream: Linhay - "The Strangest Dream"