VISIONS Premiere: Hardcore-Band Eyes stellt Song "Distance" vor

Die metallische Hardcore-Band Eyes aus Dänemark wird Ende September ihr Debütalbum "Underperformer" veröffentlichen. Davon präsentieren wir euch schon mal den Song "Distance" mit seinem ulkigen Video.

Herrlich fiesen Blackened Hardcore spielen Eyes - mit rasenden Tempos, kurzen Songs, ätzendem Geschrei und skandinavischer Death-Metal-Produktion. Also ziemlich dufte.

Nachdem die Kopenhagener im Mai 2018 nur via Kassette ihre ersten sieben Songs veröffentlicht haben - könnt ihr unten in Gänze streamen - wird die fünfköpfige Band am 25. September ihr Debütalbum "Underperformer" via Indisciplinarian veröffentlichen.

Einen ersten Leckerbissen präsentieren wir euch davon schon jetzt in Form des Videos zum Song "Distance". Das hat Ausrine Kurgonaite gedreht, und es zeigt die Band zwei Minuten lang vor einer grauen Wand bei ihrer Performance in einem einzigen Shot. Und - nun ja - diese Performance hat es in sich, denn ihren rasanten, brutalen Song spielt die Band mit maximaler Unaufgeregtheit - also als "Underperformer". Höhepunkt sind die lustlosen Boyband-Moves ab 1:25 zum Breakdown-Part.

Video: Eyes - "Distance"

Tracklist: Eyes - "Underperformer"

01. "Verge"

02. "Distance"

03. "Underperformer"

04. "Choke"

05. "Surf"

06. "Off"

07. "Voiceswhispersecretsandspeakonlytruths"

08. "Swim"

09. "Victim"

10. "Crutches"

Stream: Eyes - "Eyes"-EP