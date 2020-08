VISIONS empfiehlt: Leto streamen "Rotenburg", kommen mit neuem Album auf Tour

Foto: Lucja Romanowska

Leto haben ihr neues Album "Wider" angekündigt. Mit "Rotenburg" präsentieren uns die in Hamburg ansässigen Indiepunks einen ersten Vorgeschmack von ihrem zweiten Album, das sie noch dieses Jahr auf Tour vorstellen wollen.

Zackige Strophe, großer, hymnischer Refrain: In diesem Rahmen singen Leto über ihre gemeinsame Heimatstadt und ihre unbequemen Schattenseiten. Der Song schlage die Brücke zwischen ihrem Debütalbum "Vor die Hunde" und dem anstehenden Nachfolger "Wider", kommentiert die Band. Ein kritischer Blick auf die Gesellschaft sei immer noch Inspirationsquelle vieler Texte.

"Neu ist, dass die Texte einen noch autobiografischeren Bezug aufweisen und die Songs für uns als Band damit auch ein Stück weit Vergangenheitsbewältigung darstellen. Wir sind alle in und um Rotenburg aufgewachsen, haben uns damals den ganzen Vorstadtkladeradatsch gegeben (und tun es teilweise heute noch) und müssen hin und wieder feststellen, dass die Uhren in all den kleinen biederen niedersächsischen Kreisstädten in vielen Aspekten im negativen Sinne stehen geblieben sind. Unter anderem werden schmerzhaft tiefblickende Halbsätze im Gespräch mit alten 'Fußballkollegen' oder der komplett negierende Umgang mit Andersartigkeit im Synonym 'Rotenburg' zusammengefasst."

"Wider" erscheint am 9. Oktober über Rookie. Den Release wollen Leto in Hamburg mit einer Show am Vortag in der Molotow Skybar feiern. Anschließend stehen noch für dieses Jahr einige einzelne Tour-Termine an - unter anderem als Support für ihre Labelkollegen Love A - und auch Anfang 2021 geht es für die Band weiter, sofern die Corona-Krise ihre Pläne nicht vereitelt.

Video: Leto - "Rotenburg"

VISIONS empfiehlt:

Leto

08.10. Hamburg - Molotow Skybar

21.11. Lübeck - Blauer Engel

25.11. Köln - Gebäude 9*

26.11. Hannover - Faust*

27.11. Wilhelmshaven - Kling Klang

28.11. Eberswalde - Exil

12.12. Bonn - Bla

23.01. Braunschweig - B58

19.02. Jena - Cafe Wagner

20.02. Glauchau - Cafe Taktlos

26.02. Wuppertal - Die Börse

* Support für Love A