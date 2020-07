Ty Segalls Band Fuzz kündigt Album "III" an, teilt Song "Returning"

Foto: Denée Segall

Das Power-Trio Fuzz, bei dem Ty Segall Schlagzeug spielt und singt, will Ende Oktober sein drittes Album veröffentlichen und dann im kommenden Jahr die ausgefallenen Europa-Shows nachholen.

Als Fan von Ty Segall kommt man nie zu kurz. Höchst selten veröffentlicht der Tausendsassa weniger als zwei Platten pro Jahr. Erst Anfang April verschenkte er die Nilsson-Cover-EP "Segall Smeagol". Nun steht bei ihm mit dem am 28. Oktober via In The Red erscheinenden Album "III" Nachschub von seiner Riff-Rock-Band mit dem äußerst zutreffenden Namen Fuzz an.

Hinter der stecken Gitarrist Charles Moothart, auch aktiv unter dem Namen CFM und bekannt aus Segalls Freedom Band sowie Bassist Chad Ubovich von der Garage-Rock-Band Meatbodies. Gemeinsam debütierten sie 2013 mit "Fuzz", 2015 folgt die Doppel-LP "II".

Für das Cover von "III" hat Segalls Frau Denée die Band porträtiert. Aufgenommen haben Fuzz das Album im United Recording Studio in Los Angeles zusammen mit Noise-Gott Steve Albini.

Eine erste Kostprobe von der Platte gibt es mit dem Song "Returning", der exakt das bereithält, was man von Fuzz erwarten darf: fuzzige Gitarren-Riffs, Segall, der sein Schlagzeug zu Klump drischt und untenrum ein dröhnender Bass von Ubovich.

Eigentlich hätten Fuzz dieser Tage auf Europa-Tour sein sollen, ja: Sie hätten am morgigen Freitag in Berlin gespielt, am heutigen Donnerstag in Köln. Verlegt hat die Band die Termine nun auf März 2021 - was in Anbetracht der gesundheitlichen Lage der Welt schon von einigem Optimismus geprägt ist. Aber nun ja, lassen wir uns überraschen.

Stream: Fuzz - "Returning"

Cover & Tracklist: Fuzz - "III"

01. "Returning"

02. "Nothing People"

03. "Spit"

04. "Time Collapse"

05. "Mirror"

06. "Close Your Eyes"

07. "Blind To Vines"

08. "End Returning"

Live: Fuzz

26.03.2021 Köln - Gebaude 9

27.03.2021 Berlin - Columbia Theater