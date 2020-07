Newsflash (Into It. Over It, Suicidal Tendencies, Opeth u.a.)

Neuigkeiten von Into It. Over It, Suicidal Tendencies, Opeth, Clutch, Pallbearer, UxB, Wax Chattels und ZSK.

+++ Evan Thomas Weiss hat ein neues Into It. Over It.-Album für den Herbst angekündigt. Sein Emo-Projekt teaserte das vierte Studioalbum "Figure" mit der ersten Single-Auskopplung "Living Up To Let You Down" an. Das collagierte Video dazu findet ihr unten. Weiss kommentierte, die Platte sei seine Art mit schlecht getroffenen Entscheidungen umzugehen, Frieden damit zu schließen und generell einen besseren Umgang mit Leuten in seinem Umfeld zu pflegen. Möglicherweise spielt er damit auf einen Vorfall an, bei dem er Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen seinen Manager heruntergespielt haben soll. Zuletzt hatte Weiss 2016 die LP "Standards" veröffentlicht. In der Zwischenzeit war der Indierocker jedoch nicht untätig und hatte mit seinem anderen Projekt Pet Symmetry ein Album und eine EP rausgebracht.

Video: Into It. Over it. - "Living Up To Let You Down"

Cover & Tracklist: Into It. Over It. - "Figures"

01. "They Built Our Bench Again In Palmer Square"

02. "Living Up To Let You Down"

03. "Hollow Halos"

04. "Perfect Penmanship"

05. "Courtesy Greetings"

06. "Breathing Patterns"

07. "A Left Turn At Best Intentions"

08. "Brushstrokes"

09. "We Prefer Indoors"

10. "Dressing Down // Addressing You"

11. "A Lyric In My Head I Haven’t Thought Of Yet"

12. "A Light In The Trees"

+++ Das Mission Ready Festival hat nun auch Suicidal Tendencies erneut für die 2021er Ausgabe verpflichten können. Damit ist es den Machern gelungen, das gesamte für die diesjährige Ausgabe geplante Line-up auf den Nachholtermin im nächsten Sommer zu übertragen. Das eintägige Punkrock-Festival musste dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Am 3. Juli 2021 treten auf dem Flugplatz Giebelstadt dann neben den Crossover-Helden unter anderem Social Distortion, Pascow und Marathonmann auf. Tickets gibt es auf der Festival-Webseite.

VISIONS empfiehlt:

Mission Ready Festival

03.07. Giebelstadt - Flugplatz Würzburg-Giebelstadt

+++ Opeth haben eine kleine Europa-Tour für den März 2020 angekündigt. Nur ein Termin führt sie bisher in den deutschsprachigen Raum: Am 16. März spielen die Prog-Metaller in Wien. Da die bisherigen Termine hauptsächlich Osteuropa abdecken, ist es nicht unwahrscheinlich, dass weitere Konzertpläne folgen werden - so viel teaserten die Schweden auch bereits an. Support sind The Vintage Caravan und Tickets gibt es bei Eventim. Opeth hatten im September des vergangenen Jahres ihr neues Album "In Cauda Venenum" veröffentlicht.

Live: Opeth

16.03. Wien - Arena

+++ Clutch haben die B-Seite "Run, John Barleycorn, Run" digital veröffentlicht. Sie war bislang nur auf einer Seven-Inch-Split mit der Band Lionize zu hören, die 2014 zum Record Store Day erschienen war. Auf Facebook veröffentlichten die Hardrocker ein kurzes Video, in dem Sänger Neil Fallon ein paar Hintergründe zum Song teilt.

Stream: Clutch - "Run, John Barleycorn, Run"

Video: Neil Fallon über "Run, John Barleycorn, Run"

+++ Pallbearer haben das neue Album "Forgotten Days" angekündigt. Mit dem gleichnamigen Song geben die Doom-Metaller einen ersten musikalischen Vorgeschmack darauf. Der sechsminütige Titel eröffnet die Platte. "Wir kommen zu den groovenderen und schwereren Elementen von Pallbearer zurück", sagt Bassist und Songwriter Joseph Rowland. Der Vorgänger "Heartless" von 2017 sei "ziemlich schnell und technisch" gewesen. "Das hier ist weiter geöffnet, und es hämmert auf dich ein." "Forgotten Days" erscheint am 23. Oktober bei Nuclear Blast.

Video: Pallbearer - "Forgotten Days"

Cover & Tracklist: Pallbearer - "Forgotten Days"

01. "Forgotten Days"

02. "Riverbed"

03. "Stasis"

04. "Silver Wings"

05. "The Quicksand Of Existing"

06. "Vengeance & Ruination"

07. "Rite Of Passage"

08. "Caledonia"

+++ UxB haben sich mit ihrer ersten Single "Westworld Crisis" vorgestellt und das gleichnamige Debütalbum angekündigt. Hinter der neuen Band stehen ehemalige Mitglieder der US Bombs, die sich 2015 mit deren Sänger Duane Peters aufgrund dessen rechter politischer Gesinnung verworfen hatten. UxB steht für United X Bombs, mit dabei sind Kerry Martinez (auch Shattered Faith, Bad Luck Charms), Wade Walston (auch Suburbia, D.I., Agent Orange), Chip Hanna (auch One Man Army, Weirdos, T.S.O.L.) und The Aggrolites-Frontmann Jesse Wagner am Mikrofon. Zusammen machen sie Punkrock, der stilistisch an den Sound der anderen Bands anschließt. "Westworld Crisis" erscheint am 14. August bei Demons Run Amok und kann dort ab sofort auf Vinyl vorbestellt werden.

Stream: UxB - "Westworld Crisis"

Cover & Tracklist: UxB - "Westworld Crisis"

01. "Tokyo Hiro"

02. "Don't Wanna Know"

03. "Westworld Crisis"

04. "Think It Over"

05. "Phoenix"

06. "Night Marchers"

07. "Higher Ground"

08. "Cosmic Reaction"

09. "Elon Musk"

10. "Light Brigade"

11. "It'S Only Life"

+++ Wax Chattels haben mit "No Ties" eine neue Single veröffentlicht. Der Song wird am 25. September auf dem zweiten Album "Clot" der neuseeländischen Post-Punks erscheinen. Darin beschreibt Bassistin Amanda Cheng ihre Erfahrungen als Migrantin in Neuseeland - sie ist Hoklo-Taiwanerin. Produziert wurde die Platte des gitarrenlosen Trios von James Goldsmith, der schon mit neuseeländischen Künstlern wie Die! Die! Die! und Aldous Harding zusammengearbeitet hatte. Seit ihrem Debütalbum "Wax Chattels" von 2018 haben Drummer Tom Leggett und Keyboarder Peter Ruddell an anderen Projekten gearbeitet. Leggett spielte für ihre erste Platte "Bad Luck Party" bei den Alternative-Rockern Miss June aus Auckland, während Ruddell auch im September vergangenen Jahres unter dem Namen Sulfate sein Solodebüt veröffentlichte.

Video: Wax Chattels - "No Ties"

Cover & Tracklist: Wax Chattels - "Clot"

01. "Glue"

02. "Efficiency"

03. "Cede"

04. "Mindfulness"

05. "No Ties"

06. "Less Is More"

07. "Spanners & Implements"

08. "An Eye"

09. "Forever Marred"

10. "Yokohama"

11. "You Were Right"

+++ ZSK haben einen Song zu Ehren des Virologen Christian Drosten veröffentlicht. Was als Scherz auf Twitter startete, ist nach den versprochenen 1.000 Retweets zu einem dreiminütigen Track mit animiertem Musikvideo geworden. Die Punkband aus Berlin lobt die "ruhige und schlaue" Art Drostens, der während der Corona-Krise oft als Experte in den Medien in Erscheinung trat und von Anfeindungen und gar Morddrohungen nicht gefeit war. Frontmann Joshi sieht ihn gar als "Punk der Wissenschaft". Im Jump-n-run-Videoclip zu "Ich habe besseres zu tun" - eine Anspielung auf Drostens lässigen Beef mit der Bildzeitung - bekämpft er im Alleingang das Virus und andere störende Nebenfaktoren.

Video: ZSK - "Ich habe besseres zu tun"

Tweet: ZSK versprechen Song über Christian Drosten