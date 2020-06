Newsflash (Deftones, Guns N' Roses, Thurston Moore u.a.)

Neuigkeiten von Deftones, Guns N' Roses, Thurston Moore, einer Benefiz-Compilation, Tunde Adebimpe, City And Colour, Doves und Might.

+++ Deftones planen für heute Abend ein globales Listening-Event zu ihrem 2000 erschienenen Album "White Pony". Zum 20. Jubiläum laden Chino Moreno & Co. Fans auf der ganzen Welt dazu ein, gemeinsam mit ihnen ihr drittes Album zu hören. Deftones hosten das Event auf ihrem YouTube-Kanal. In Deutschland müsst ihr dafür lange wach bleiben oder früh aufstehen: Nach unserer Zeit geht es am Dienstag, den 23. Juni um 3 Uhr nachts los. Die Kalifornier hatten kürzlich angekündigt, anlässlich des 20. Geburtstages von "White Pony" ein Re-Release sowie ein Remix-Album namens "Black Stallion" zu veröffentlichen.

Facebook-Post: Deftones kündigen "White Pony"-Listening-Party an

+++ Guns N' Roses haben einen weiteren Live-Mitschnitt ihrer vergangenen "Not In This Lifetime"-Welttournee veröffentlicht. Diese Woche teilten sie einen 30-minütigen Ausschnitt ihres 2018er Auftritts beim Download Festival in Donington Park in der Nähe der britischen Stadt Derby. Mit verschiedensten Bühnen-Highlights will die Band auf diese Weise ihre Fans unterhalten, solange noch keine Ersatztermine für ihre abgesagte Tour feststehen. Die Serie begann mit einem Konzertausschnitt aus Salt Lake City.

Video: Guns N' Roses - "Not In This Lifetime Selects: Download Festival"

+++ Thurston Moore hat sein neues Soloalbum "By The Fire" angekündigt und präsentiert daraus die erste Single "Hashish". Sie sei laut Pressetext "eine Ode an das Rauschgift der Liebe in dieser Mitverantwortung füreinander in der Isolation". Zum Song gibt es einen Clip mit Aufnahmen vom früheren Sonic Youth-Gitarristen und seiner Thurston Moore Group, als sie Anfang 2020 noch Konzerte spielten. Auf dem neuen Album spielen in seiner Band unter anderem Deb Googe von My Bloody Valentine (Bass, Hintergrundgesang) und Sonic-Youth-Schlagzeuger Steve Shelley auf einigen Songs. "By The Fire" erscheint am 25. September. "Hashish" soll außerdem dieses Jahr noch auf einer Seven-Inch in Hanfblatt-Form herauskommen.

Video: Thurston Moore - "Hashish"

Tracklist: Thurston Moore - "By The Fire"

01. "Hashish"

02. "Cantaloupe"

03. "Breath"

04. "Siren"

05. "Calligraphy"

06. "Locomotives"

07. "Dreamers Work"

08. "They Believe In Love (When They Look At You)"

09. "Venus"

+++ Das Label ATO hat die Compilation "Silence Is Not An Option (Turn This Up)" veröffentlicht. Darauf leisten Bands und Künstler wie Brittany Howard und ihre Alabama Shakes, King Gizzard & The Lizard Wizard, Benjamin Booker, The Claypool Lennon Delirium, Amyl And The Sniffers und weitere einen musikalischen Beitrag zur Black-Lives-Matter-Bewegung: Alle Einnahmen gehen an die Organisationen Black Lives Matter Greater NY, Color Of Change und das Innocence Project. Die Sammlung gibt es ab jetzt bereits digital zu kaufen, kann aber über Bandcamp auch schon auf Vinyl vorbestellt werden. Im August erscheint sie dann in limitierter Auflage mit den ersten elf Tracks.

Album-Stream: V. A. - "Silence Is Not An Option (Turn This Up)"

Silence Is Not An Option (turn this up) by ATO

+++ Auch TV On The Radio-Frontmann Tunde Adebimpe hat zum Juneteenth den neuen Song "People" veröffentlicht. Es handelt sich um einen Protest-Song gegen Rassisten. "And if you see a Nazi/ Say it's a Nazi/ And get that Nazi out", singt er in einer Strophe. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Single gehen an verschiedene Organsationen: Das Southern Poverty Law Center, die American Civil Liberties Union und an das Movement For Black Lives. Adebimpe hatte kürzlich den Song "Love Dog" seiner Hauptband solo im Fernsehen performt.

Stream: Tunde Adebimpe - "People"

PEOPLE by Tunde Adebimpe

+++ Dallas Green alias City And Colour hat zwei Cover von Songs der Band Low auf einer EP herausgebracht. Die Slowcore-Pioniere seien immer eine seiner Lieblingsbands gewesen, so der Alexisonfire-Gitarrist, also habe er sich im Keller verkrochen und zwei seiner Lieblingssongs aufgenommen. Alle bis zum 26. Juni erzielten Einnahmen sollen dem NAACP Legal Defense And Educational Fund zugute kommen.

Album-Stream: City And Colour - "Low Songs" (EP)

Low Songs by City and Colour

Tweet: City And Colour über EP

Low Songs - EP@lowtheband has always been one of my favourite bands. I’ve wanted to record these songs for as long as I can remember so...I disappeared into the basement and got to work recording 2 of my favourites.



pic.twitter.com/8vgZuMPzFN — City and Colour (@cityandcolour) June 18, 2020

+++ Doves haben den neuen Song "Carousels" veröffentlicht. Im zugehörigen animierten Musikvideo erfinden sich Gebäudeformen und städtebauliche Elemente fliegend neu - einem überdimensionalen Kaleidoskop gleichend. Es ist die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album der Britrock-Band aus Manchester. Für das gibt es noch kein Release-Datum, doch es wäre die erste neue Platte seit dem vor elf Jahren erschienenen "Kingdom Of Rust". "['Carousels'] zeigt einfach unsere Liebe für akustische Weirdness, Atmosphäre und Energie", sagt Jimi Goodwin gegenüber dem NME. "Wir alle wussten, dass er sich toll als der erste Song eignen würde, den die Leute plötzlich wieder von uns hören nach all dieser Zeit."

Video: Doves - "Carousels"

+++ Das Sludge-Duo Might hat seine neue Single "Pollution Of Mind" veröffentlicht. Damit kündigten Ana Muhi (Gesang, Bass) und Sven Missullis (Gitarre, Schlagzeug, Gesang) auch ihr Debütalbum "Might" an, das am 17. Juli bei Exile On Mainstream erscheint.

Video: Might - "Pollution Of Mind"

Cover & Tracklist: Might - "Might"

01. "Introduce Yourself"

02. "Pollution Of Mind"

03. "Vampire"

04. "Possession"

05. "Warlight"

06. "Weirdo Waltz"

07. "Flight Of Fancy"

08. "Mrs. Poise"

09. "Zero"