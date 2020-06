Idles kündigen drittes Album "Ultra Mono" an, zeigen Video zu "Grounds"

Foto: Tom Ham

Idles haben ihr neues Album "Ultra Mono" offiziell angekündigt. Die britischen Post-Punk-Senkrechtstarter werden den Nachfolger zum gefeierten "Joy As An Act Of Resistance" im September herausbringen. Einen weiteren Vorgeschmack liefert schon jetzt die neue Single "Grounds" - die Idles in ihrem Element und doch anders präsentiert.

"Grounds" schließt nicht nur nahtlos an die politische Power von "Joy As An Act Of Resistance" (2018) an, es ist dabei auch brandaktuell: "I smell the blood of a million sons/ A million daughters from a hundred thousand guns/ Not taught by our teachers/ On our curriculum" singt Joe Talbot über die längst nicht aufgearbeitete Kolonialgeschichte Europas und den auch darin wurzelnden und noch immer herrschenden Rassismus. Doch er wittert eine Veränderung, ein Aufbegehren der viel zu lange Abgewerteten: "Do you hear that thunder?/ That's the sound of strength in numbers" - die derzeit weltweit laufenden Anti-Rassismus-Demos unter dem Schlagwort "Black Lives Matter" spiegeln den Wahrheitsgehalt solcher Zeilen.

Im Refrain gibt Talbot dann ein Mantra aus, das Selbstakzeptanz und Einigkeit predigt und damit für Idles fast schon als Bandmotto fungieren kann: "I am I/ Unify". Am Ende bringt der Track Selbstliebe, Solidarität und Anti-Rassismus zusammen: "There's nothing brave and nothing useful/ You scrawling your aggro shit on the walls of the cubicle/ Saying my race and class ain't suitable/ So I raise my pink fist and say black is beautiful."

Musikalisch bestätigt "Grounds" mit seinem abgehackten, dissonanten, fast schon funky The Streets-Groove etwas, was Idles generell über ihre kommende, teils von Kenny Beats mitprogrammierte Platte "Ultra Mono" sagen: Diese solle als Rockalbum den Vibe des HipHop transportieren. "Ultra Mono" erscheint am 25. September via Partisan/Pias, Fans können die Platte bereits vorbestellen.

Ende Mai war mit "Mr. Motivator" bereits ein erster Song von "Ultra Mono" erschienen. Das zweite Idles-Album "Joy As An Act Of Resistance" hatte der Band 2018 den großen Durchbruch beschert, seitdem erschienen noch die B-Seiten "Mercedes Marxist" und "I Dream Guillotine" sowie das Livealbum "A Beautiful Thing: Idles Live At Le Bataclan" (2019).

In der Coronavirus-Pandemie hatten Idles kürzlich das Talk-Format Balley TV ins Leben gerufen, für das sie mit Freunden und Kollegen über Gott und die Welt sprechen. Folge 1 ist bereits online, Folge 2 erscheint am 19. Juni auf dem Youtube-Kanal von Idles, dann soll es auch weitere Infos zur Fortsetzung des Projekts geben.

Video: Idles - "Grounds"

Cover & Tracklist: Idles - "Ultra Mono"

01. "War"

02. "Grounds"

03. "Mr. Motivator"

04. "Anxiety"

05. "Kill Them With Kindness"

06. "Model Village"

07. "Ne Touche Pas Moi"

08. "Carcinogenic"

09. "Reigns"

10. "The Lover"

11. "A Hymn"

12. "Danke"