Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Baits, Kryptograf und Love Again.

Baits

Heimatstadt: Wien

Genre: Grunge, Garage Rock, Surf

Für Fans von: Drens, Bleached, Jay Reatard

Österreich kann nicht nur Austro-Pop. Wäre auch eine Frechheit, so was zu unterstellen. Mit Baits hat Wien vor gut fünf Jahren eine Band hervorgebracht, die sich in der Garage ganz wohl fühlt. In der kann das Quartett nämlich am besten grungige, fuzzige und manchmal surfige Songs schreiben, die am Ende doch immer eine Portion Pop im Herzen haben. Die Band um Sängerin/Gitarristin Sonja M. hat 2018 auf "Stalkershades" ihre ersten 13 Songs von Singles und EPs auf einem Tape versammelt. Mit "Parallel Universe" erscheint 2019 eine überraschend twee-poppige Single britischer Prägung. Doch mit ihren neuen Songs "Coming After Me" und "Amy" ist die garagige Spielwut wieder zurück. Im Frühjahr 2021 soll dann das Debütalbum erscheinen.

Bandcamp | Facebook

Video: Baits - "Amy"

Video: Baits - "Coming After Me"

Video: Baits - "Parallel Universe"

Kryptograf

Heimatstadt: Bergen, Norwegen

Genre: Hard Rock, Retrorock

Für Fans von: Graveyard, Witchcraft, Kadavar

Aus der regnerischen Black-Metal-Hochburg Bergen schickt sich eine Band an, nicht nur in eine Liga mit Zeitgenossen wie Graveyard, Witchcraft und Kadavar aufzusteigen, sondern auch formvollendet ihren Idolen Black Sabbath, Pentagram und Roky Erickson zu huldigen. Die Rede ist von Kryptograf - eigentlich ein Gerät zur Herstellung von Geheimschriften für den telegrafischen Verkehr, in diesem Fall aber vier Musiker, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Erst im April sind sie mit dem Song "The Veil" in Erscheinung getreten, im Mai folgte "Crimson Horizon". Beide sind jetzt auf ihrem am 12. Juni erschienenen, unbetitelten Debütalbum zu finden. Das gibt es unten im Stream zu hören - und auf 250 limitierte Exemplare in grauem Vinyl zu kaufen.

Bandcamp | Facebook

Album-Stream: Kryptograf - "Kryptograf"

Kryptograf by Kryptograf

Love Again

Heimatstadt: San Antonio, Texas

Genre: Emocore

Für Fans von: Taking Back Sunday, Into It. Over It., Angels & Airwaves

Ganz neu auf der Bildfläche aufgetaucht ist das Trio Love Again, das den Midwestern-Emo der 90er im Herzen trägt. Bisher ist nur ein Song von ihnen erschienen. Das Video zum herrlich melodisch-melancholischen "86" gibt es unten. Die Band ist just von Wiretap Records gesignt worden. Bald mehr an dieser Stelle.

Bandcamp | Facebook

Video: Love Again - "86"