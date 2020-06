Metallica streamen verregnete 2019er Show aus Manchester

Foto: Screenshot Youtube

Metallica haben im Rahmen ihrer aktuellen Live-Video-Serie eine Show aus Manchester aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht. Die bleibt vor allem aus einem Grund in Erinnerung: dem sintflutartigen Regen.

Metallica-Bassist Rob Trujillo erinnert sich im Intro zum online veröffentlichten Konzertmitschnitt seiner Band lebhaft an die Show, die die Metal-Legenden am 18. Juni 2019 in Manchester im Etihad Stadium gespielt hatten: "Prasselnder Regen" habe dafür gesorgt, dass sich der Auftritt bei ihm eingeprägt habe. "Manchmal setzen solche Wetterverhältnisse eine unglaubliche Energie frei", so Trujillo.

Bei dem Auftritt im Zuge ihrer "WorldWired"-Tour zum 2016 erschienen Album "Hardwired...To Self-Destruct" spielten Metallica neben diversen Tracks der Platte auch zahllose Klassiker. Zudem verbeugte sich die Band mit einem Cover des Stone Roses-Tracks "I Wanna Be Adored" musikalisch vor der Stadt mit der tiefgehenden Musikgeschichte.

Seitdem der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im März weltweit den Konzertbetrieb lahmgelegt hat, teilen Metallica regelmäßig im Zuge des "Metallica Monday" Konzertmitschnitte aus ihrem Archiv.

Video: Metallica - "Live in Manchester, England - June 18, 2019"