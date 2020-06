Sparta spielen "11 Hour World Tour" per Stream

Foto: Ivan Pierre Aguirre

Auch Sparta probieren wegen der Konzertpause in der Corona-Pandemie neue Formate aus: In einer Woche will Frontmann Jim Ward innerhalb von elf Stunden drei Konzerte per Stream live ins Netz übertragen - um für Fans in aller Welt auftreten zu können.

Eigentlich hätten Sparta nach dem Release ihres Comeback-Albums "Trust The River" im April in diesem Jahr auch ausführlich touren wollen, um ihre Rückkehr bei Konzerten mit den Fans zu feiern.

Weil das nun nichts wird, hat sich Frontmann Jim Ward ein Trostpflaster überlegt: Unter dem Hashtag #11HourWorldTour spielt Ward am Freitag, den 12. Juni innerhalb von 11 Stunden drei vollständige Album-Release-Konzerte, die er per Livestream ins Internet überträgt. So sollen Fans in möglichst vielen Zeitzonen teilnehmen können. Tickets für die Shows kosten zehn US-Dollar, alle Einnahmen spendet Ward an die El Paso Community Foundation und an Black Lives Matter.

Das Konzert für Europa startet am 12. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit, das für Nordamerika am 13. Juni nachts um 4 Uhr deutscher Zeit und das für Japan, Australien und Neuseeland am 13. Juni um 7 Uhr morgens deutscher Zeit. Hier geht es zu den Tickets für Europa, Nordamerika und Japan/Australien/Neuseeland.

"Ich freue mich so darauf, diese Songs in diesem Format für alle spielen zu können", so Jim Ward in einem Statement zu dem Projekt. "Wir haben lange überlegt, wie wir uns für den unglaublichen Support und die netten Worte zu der neuen Platte bedanken, und gleichzeitig alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten können. Ich glaube dass ist der ideale Weg und Moment dafür. Ich und mindestens eine meiner vielen Gitarren, drei Konzerte in so vielen Zeitzonen wie es mir innerhalb eines Tages möglich ist. In meinem Kopf werde ich mir all die Orte und Städte vorstellen, an denen ich gerade gerne wäre, an die Gesichter die ich gerade vermisse, und die ich hoffe bald wiedersehen zu dürfen. Wir werden diese Shows auch aufzeichnen und im Anschluss als gemischte Version für alle Ticketkäufer zur Verfügung stellen. Also stell dir ein paar Getränke kalt und sei dabei. Ich vermisse euch alle!"

"Trust The River", das Comeback-Album von Sparta, war am 10. April erschienen. Ward erzählte uns in VISIONS 325 ausführlich von den bis dahin vergangenen zwölf Jahren.