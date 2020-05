Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Hathors, Old Man Gloom, Badly Drawn Boy, Tim Vantol, The Airborne Toxic Event und Between Bodies.

Hathors

Hathors lassen auf zwei gute Plattenveröffentlichungen eine starke dritte folgen: Die Schweizer wildern im Hardcore, Punk, Noise und Grunge der 90er und stehen damit internationalen Größen des Alternative nicht nach.

| >>> zur Review

Old Man Gloom - "Seminar VIII: Light Of Meaning"

Die Supergroup um Isis' Aaron Turner ergänzt das Gegenstück zum zuvor bereits digital erschienenen "Seminar IX". Sieben krachige Songs mit nervösem Puls werden durch ein Wirr-Warr an Field-Recordings ergänzt, wie die haarigen Kritzeleien des Artworks ganz gut darstellen.

| >>> zur Review

Badly Drawn Boy - "Banana Skin Shoes"

Zehn Jahre lang hörte man von Damon Gough alias Badly Drawn Boy so gut wie nichts. Aus seinem Loch holte sich der Brite mit diesen neuen Songs wieder heraus, die auch unsere Laune etwas aufhellen.

| >>> zur Review

Tim Vantol - "Better Days"

Tim Vantol gibt mit seiner rustikalen Mischung aus Folk, Punk und Pop die Anleitung zur Entschleunigung in Holzfäller-Hemdsärmeln. Die optimistischen Akustiksongs seines vierten Albums leben von der Überzeugung, dass "Better Days" niemals weit sein können.

| >>> zur Review

The Airborne Toxic Event - "Hollywood Park"

Seine turbulente Lebensgeschichte verarbeitet Frontmann Mikel Jollett im autobiografischen Roman "Hollywood Park" - und jetzt auch im gleichnamigen Studioalbum von The Airborne Toxic Event. Als Stilmittel kommen bei der Indierock-Band jede Menge Pathos und Bombast zum Einsatz.

| >>> zur Review

Between Bodies - "On Fences"

Zum digitalen Release ihrer Debüt-EP durften wir euch die Emopunks aus NRW und Toronto bereits vorstellen. Nun auch auf Vinyl erschienen, sorgt "On Fences" für einen Flashback zurück in adoleszente Sommernächte, in denen es viel zu überdenken und noch viel mehr zu fühlen gab.

| >>> zur Review

Spotify-Playlist: Die Alben der Woche (22.05.2020)