VISIONS Premiere: Ruff Majik stellen Song "All You Need Is Speed" mit Lyric-Video vor

Die südafrikanischen Stoner-Schweinerocker Ruff Majik haben einen neuen Song namens "All You Need Is Speed". Zu dem gibt es ein animiertes Lyric-Video.

Das kurze, knackige Stück pendelt zwischen Stoner und Garage Rock mit quäkiger Stimme und Double-Bass-Attacke. Im Video zu "All You Need Is Speed" sieht man allerhand okkulte Symbole aus der nordischen, amerikanischen und afrikanischen Mythologie. Animiert hat es Llewellyn Van Eeden.

Der Song wird auf dem neuen Album von Ruff Majik aus Pretoria zu finden sein. Die vom Trio zum Quintett angewachsene Band will später in diesem Jahr ihr neues Album "Devil's Cattle" über Mongrel Records veröffentlichen. Nach "Seasons" und "Tarn" ist es das bereits dritte Album seit 2018.

Video: Ruff Majik - "All You Need Is Speed"