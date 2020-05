VISIONS Premiere: Punkrocker Kommando Kant veröffentlichen neue Single "Miami"

Auf ihrem Album "Aussterben ist ein schönes Hobby" knöpfen sich Kommando Kant eine Gesellschaft vor, die nicht nur ökologisch im Abbau begriffen ist. Wir präsentieren euch die neue Single "Miami" mit Video.

Der Albumtitel "Aussterben ist ein schönes Hobby" mag wie eine Definition von jugendlicher edginess klingen, doch Kommando Kant sind nicht hier, um bloß zu provozieren. Auf ihrer zweiten LP führen die Hamburger ihre höchsteigene "Extinction Rebellion" mit eigensinnigem Rock, revoltierender Punk-Energie und ganzer kritischer Widerborstigkeit. Musikalisch navigieren sie dabei nah an den schrofferen Kollegen aus der Region wie Turbostaat, Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen oder sogar den frühen Madsen. Das Label "Deutschrock" vermeidet die Band so zuverlässig wie platte Ansagen und bierselige Mitgröhl-Refrains.

Nach ihrem Debüt "Ziehen Sie 'ne Nummer" von 2016 legen Kommando Kant mit Neuzuwachs Lilian Stenzel am Schlagzeug nun eine erste Single zum Nachfolger vor. In den Strophen von "Miami" baut die Band langsam Spannung auf, klingt dabei manchmal sogar tanzbar, bis sie sie im Statement-starken Refrain mit ordentlich Krach auflösemn. Sänger Björn Albertsen setzt währenddessen zu einer gesellschaftskritischen Analyse an - übers Sehen und Gesehenwerden im "Panoptikum in Rosa und Blau".

"Aussterben ist ein schönes Hobby" erscheint am 14. August über Devilduck.

Video: Kommando Kant - "Miami"

Cover & Tracklist: Kommando Kant - "Aussterben ist ein schönes Hobby"

01. "Miami"

02. "Datengetrieben"

03. "Die Firma Dankt"

04. "Leid Geworden, Lieb Gewonnen"

05. "Zeitalter Der Fische"

06. "Im Dunstkreis"

07. "Stuck Inside Neugraben With The Death Wish Blues Again"

08. "Christian Kommt Nach Hause"

09. "Klein Amsterdam"

10. "Nenn Mich Beim Namen"

11. "Bräist"