VISIONS Premiere: Post-Metaller Tesa stellen Video für "Control 5" vor

Foto: Juris Rozenbergs

Die lettischen Instrumental-Post-Metaller Tesa haben ein Video zu "Control 5" anfertigen lassen. Bei uns könnt ihr es zuerst sehen.

Nicht allzu häufig kommen uns Bands aus der lettischen Hauptstadt Riga in die Quere - aber die instrumentalen Post-Metaller Tesa sind längst eine etablierte Genre-Größe. Sie waren etwa bereits mit Neurosis auf Tour und haben seit dem Mini-Album "Tagad" von 2006 kontinuierlich veröffentlicht.

Am 29. Mai wird nun "Control" über das Hamburger Label My Proud Mountain erscheinen - das bereits sechste Album von Tesa. Nicht zum ersten Mal haben sie dafür mit Masterer James Plotkin kooperiert, der sich in Doom- und Drone-Kreisen mit seinen Arbeiten für Sunn O))), Electric Wizard, Isis, Earth und Pelican längst einen Namen gemacht hat.

Das Trio um Bassist Karlis Tone, Gitarrist Davis Burmeisters und Schlagzeuger Janis Burmeisters hat sechs massive Stücke auf der Platte versammelt, die alle den Titel "Control" tragen - Teil 1 bis 6 versteht sich. Nur Teil 3 ist ein kürzeres Interlude, der Rest pendelt sich fast komplett zwischen sieben und neun Minuten ein.

So auch "Control 5", für das die Band ein Video hat anfertigen lassen. Darin sieht man statische Schwarz/Weiß-Foto-Kollagen, die digital verfremdet wurden und den kühlen, düsteren Tenor des Songs trefflich widerspiegeln.

Video: Tesa - "Control 5"