VISIONS Premiere: Indierocker Stereokeys präsentieren Video zur Single "Once In A While"

Ende 2018 hatten wir uns Stereokeys im Vormerken-Notizbuch als vielversprechende Newcomer rot umrandet. Anderthalb Jahre und drei EPs später beweist die Band mit einer neuen Single, dass spannende Entwicklungen im Zeitraffer stattfinden können.

Freiheitsdrang und eine ziellose Sehnsucht nach dem großen Unbekannten sind vermutlich besonders all jenen ein Begriff, die die Erfahrung von Enge gemacht haben. Vielleicht liegt darin der Grund, weshalb Stereokeys aus der westfälischen Provinz mit Songs wie "Motion" und "Backdrop" so impulsiv Lust darauf machten, einfach mal wieder über den Rand der Kleinstadt hinauszuschlendern.

Die vier Sauerländer treibt es mit ihrem rastlos-verträumten Indierock jedenfalls zuverlässig raus aus der Peripherie, der sie etwa bei der Tour mit Spielbergs im vergangenen Dezember mit großen Sätzen entkamen. Das Stimmungsspektrum zwischen jugendlichem Bewegungsdrang und melancholischem Festsitzen beherrscht das Quartett noch immer und erinnert - wie etwa im Video zu "Motion" - nicht ohne das nötige Quäntchen Selbstironie daran.

Während der aktuellen EP "III" der Konflikt zwischen frisch gemähtem Vorgarten und stinkenden, selbstgetuneten Mopeds noch förmlich anzuriechen war, eröffnet "Once In A While" mit entspanntem Indiepop für zufriedenere Tage, in den sich ein Hauch von Nostalgie stiehlt. Auch die Texte machen klar, dass Stereokeys genug von adoleszenten Streunereien haben: "Every boat needs an anchor/ Every heart needs a soul". Dazu gibt es ein Video im Cadavre-Exquis-Stil, das mit seinem mutwilligen Topf-und-Deckel-Spiel von Männern-und Frauenkörpern einen feinen ironischen Kommentar dazu abgibt. "Once In A While" erscheint heute im Verlauf des Tages offiziell als digitale Single, bei uns gibt es den Song schon jetzt mit Video.

Video: Stereokeys - "Once In A While"