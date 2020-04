Newsflash (Linkin Park, The National, Dave Grohl u.a.)

Neuigkeiten von Linkin Park, The National, Dave Grohl, The Killers, Protomartyr, Gum, The Prize Fighter Inferno und dem Hurricane Swim Team.

+++ Linkin Park schreiben offenbar neue Songs. Das erwähnte Bassist Dave "Phoenix" Farrell in einem Interview in der Wein-Experten-Show "Dan Really Likes Wine". Die Band habe vor den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie an neuer Musik gewerkelt. Damit würden sie zur Zeit zwar pausieren, aber weiter neue Ideen erarbeiten. Linkin Park hatten nach dem Tod ihres Sängers Chester Bennington die Band erst einmal auf Eis gelegt, aber nie ausgeschlossen, trotzdem weiterzumachen.

Video: Dave Farrell bei "Dan Really Likes Wine"

+++ The National haben den bislang unveröffentlichen Konzertfilm "Guilty Party: Basilica Hudson" ins Netz gestellt. Die Band war 2017 in der gleichnamigen Kunsthalle aufgetretem und hatte das Konzert professionell mitschneiden lassen. Die Aufnahmen blieben bislang jedoch in ihrem Archiv. Gleichzeitig riefen die Indierocker erneut dazu auf, ihre Roadcrew in diesen schwierigen Zeiten finanziell via Crowdfunding zu unterstützen. Zuletzt teilten The National einen Auftritt beim Primavera Sound als Video.

Video: The National - "Guilty Party: Basilica Hudson"

+++ Dave Grohl hat einem Krankenpfleger und Fan aus New York ein Ständchen gesungen. Late-Night-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel führte in seiner Sendung ein Gespräch mit T.J. Riley aus dem Jacobi Medical Center in der Bronx, der als "#HealthCareHero" der Woche vorgestellt wurde. Zu seiner großen Freude schaltete Kimmel im Videochat den Foo Fighters-Frontmann dazu, der auf der Akustikgitarre den Foo-Fighters-Hit "Everlong" performte. Grohl hatte zuletzt mit jeder Menge Stars "Times Like These" für den guten Zweck neu interpretiert.

Video: Dave Grohl überrascht Fan bei Jimmy Kimmel

+++ The Killers haben den neuen Song "Blowback" in einer Livesession bei der US-Show CBS This Morning vorgestellt. Sie spielten den Song nur auf Klavier und Akustikgitarre, auf dem neuen Album "Imploding The Mirage" ist er möglicherweise ähnlich opulent arrangiert wie die beiden Vorabsingles "Fire In Bone" und "Caution". Das neue Killers-Album hätte eigentlich Ende Mai erscheinen sollen, der Release wurde nun aber bis auf Weiteres verschoben. Bei der erwähnten Fernseh-Session spielten The Killers übrigens auch die Single "Caution" sowie ein Cover des Tom Petty-Songs "The Waiting".

Video: The Killers - "Blowback" (Tom-Petty-Cover)

Video: The Killers - "Caution" (Tom-Petty-Cover)

Video: The Killers - "The Waiting" (Tom-Petty-Cover)

+++ Protomartyr haben den neuen Song "Worm In Heaven" veröffentlicht. Das dazugehörige Musikvideo zeigt zum ausgesprochen ruhigen Song der Post-Punk-/Noiserock-Band erst für sich stehende Detailaufnahmen von verkleideten und verkabelten Haushaltsgegenständen, bis sich durch weitere Einstellungen ein sonderbares Geschehen offenbart. "Worm In Heaven" ist nach "Processed By The Boys" die zweite Auskopplung aus dem nächsten Album "Ultimate Success Today", dessen für Ende Mai geplanter Release sich jedoch auf den 17. Juli verschiebt.

Video: Protomartyr - "Worm In Heaven"

+++ Jay Watson alias Gum hat den neuen Song "Don't Let It Go Out" geteilt. Mit seinem Synth-Pop-Soloprojekt kündigte das Tame Impala-Mitglied das neue Album "Out In The World" an, das am 12. Juni erscheinen soll und aus dem es bereits den Titelsong zu hören gab. 2018 war der Vorgänger "The Underdog" erschienen.

Stream: Gum - "Out In The World"

Stream: Gum - "Don't Let It Go Out"

Cover & Tracklist: Gum - "Out In The World"

01. "Weightless In L.A."

02. "Airwalkin’"

03. "Out In The World"

04. "The Thrill Of Doing It Right"

05. "Many Tears To Cry"

06. "Alphabet Soup"

07. "Don’t Let It Go Out"

08. "Down The Dream"

09. "Low To Low"

10. "You Make Your Own Luck"

+++ Coheed And Cambria-Frontmann Claudio Sanchez hat mit seinem Soloprojekt The Prize Fighter Inferno "Stand By Me" von Soul-Sänger Benjamin Earl King gecovert. Die Synth-Version kommt mit ein paar Videoaufnahmen aus seinem Studio daher. Vor kurzem meldete sich der Musiker solo mit dem neuen Song "More Than Love" zurück.

Video: The Prize Fighter Inferno - "Stand By Me" (Cover)

+++ Das Hurricane Swim Team ist nach der Absage des Festivals wieder in Erscheinung getreten und macht mit seinem neuen Song etwas Mut: Mit "Am Sichersten Sind Wir Zu Hause" will die aus Mitarbeitern der veranstaltenden Agentur FKP Scorpio bestehende Band zeigen, "dass sich Wehmut und Hoffnung in der derzeitigen Krise nicht gegenseitig ausschließen und gleichzeitig zeigen, dass Veranstalter wie Fans schon jetzt mit großer Vorfreude auf die kommende Saison blicken." Das Hurricane Swim Team war als humorvolle Antwort auf das 2017 wegen starken Unwettern buchstäblich ins Wasser gefallene Hurricane Festival entstanden: Fans konnten ein passendes T-Shirt als Erinnerung erwerben, daraufhin erschien mit Journalist Christoph Karrasch der Song "Am Sichersten Seid Ihr Im Auto", an den angelehnt nun der Nachfolgesong entstanden ist. Das Hurricane und das Southside Festival werden dann voraussichtlich nächstes Jahr wieder stattfinden, an den Details arbeitet das Team weiter.

Video: Hurricane Swim Team - "Am Sichersten Sind Wir Zu Hause"