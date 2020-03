Die Ärzte veröffentlichen Corona-Song "Ein Lied für Jetzt"

Foto: Screenshot Youtube

Endlich mal eine positive Überraschung rund um das Coronavirus: Die Ärzte beschäftigen sich sowohl im Text als auch im Video des überraschend veröffentlichten "Ein Lied für Jetzt" mit den Folgen der Krise - und machen Fans am Ende ein Versprechen.

"Ich sitze zu Hause/ Und langweile mich" - schon in der ersten Zeile fängt Bela B. vermutlich die Stimmung vieler Zuhörer ein, um direkt mit der zweiten dem Unsinn einen Seitenhieb zu verpassen, der in der Coronavirus-Krise blüht: "Klopapier und Nudeln/ Sammle ich nicht". Dann lässt er den Blick über die aktuelle Situation schweifen, Kanzlerin, tägliche "Sendung mit der Maus", gratis Premium-Pornhub - offenbar wurde der Song tatsächlich erst in den vergangenen Tagen geschrieben.

Jeder der drei Die Ärzte-Musiker bekommt eine Akustikgitarren-Powerchord-Punk-Strophe, Rod Gonzalez gewinnt dem Zu-Hause-Sitzen in seiner etwas Positives ab: "Kein Defender-Manöver/ Das stimmt immerhin froh", und die Erkenntnis lautet auch hier zum dritten Mal: "Das bisschen Quarantäne/ Ist nicht die schlimmste Sache der Welt".

Dann geht der Song musikalisch auf, Schellenkranz, Bongos, Maultrommel, Keyboard und Background-Gesang kommen dazu - und die Super-Drei hauen eine Botschaft raus, die den Fans gefallen dürfte: "Wir sitzen zu Hause/ Und langweilen uns/ Drum haben wir dieses/ Lied hier hingehunzt/ Wir würden gern auf Tour gehen/ Das ist grad nicht erlaubt/ Drum haben wir zu Hause/ Ein paar Songs zusammengeschraubt/ Die nehmen wir bald auf/ Das sei hiermit versprochen/ Bald haben wir ein neues Die-Ärzte-Album ausgebrochen/ Die Wartezeit bis dahin/ Wird euch vielleicht zu lang/ Drum schenken wir euch schon mal/ Diesen Chanson."

Im Video treiben die drei Bandmitglieder im Splitscreen zu Hause nicht nur Schabernack mit Klopapierrollen und Corona-Bier, Bela B. nutzt die Chance auch, um mit einem Plakat auf die desolate Situation von Geflüchteten im griechischen Lager Moria aufmerksam zu machen - nicht zum ersten Mal erheben die Ärzte damit ihre Stimme dafür, Geflüchtete zu retten.

Ein neues Die-Ärzte-Album war ohnehin für 2020 angekündigt, passend zur großen Hallen- und Stadion-Tour Ende des Jahres. Möglicherweise hat die Isolation der Corona-Krise die Arbeit daran nun beschleunigt. Nach den bereits vor einem Jahr veröffentlichten neuen Songs "Abschied" und "Rückkehr" sind nun drei Tracks bekannt, die sich vermutlich auf einem neuen Album wiederfinden werden.

Video: Die Ärzte - "Ein Lied für Jetzt"