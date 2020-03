Unterstützt euren lokalen Plattenladen! - Liste mit Geschäften

Blickt man auf die grassierenden Hamsterkäufe von Toilettenpapier, Mehl und Öl in Deutschland, scheint es derzeit für viele ängstliche Menschen wichtigere Anschaffungen zu geben als Musik auf Tonträger. Allerdings trifft die Schließung beinahe sämtlicher Geschäfte eben auch Plattenläden, die somit noch mehr ums Überleben kämpfen müssen als eh schon.

Um Plattenläden in Deutschland, der Schweiz und Österreich zumindest ein wenig zu unterstützen, haben wir zusammengestellt, welche Läden in Zeiten der Krise weiterhin gerne eure Bestellungen entgegennehmen und per Post verschicken. Bitte habt im Kopf, dass es wegen der derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit dem Versand etwas länger dauern kann, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Die Liste wird laufend ergänzt.

Direkt zu den Läden in der Schweiz

Direkt zu den Läden in Österreich

Baden-Württemberg:

Comeback, Mannheim & Comeback, Darmstadt

Beide Läden nehmen Anfragen per Email an kontakt(at)come-back-online.de entgegen und verkaufen auf Discogs.

Rimpo, Tübingen

Verschicken jeden verfügbaren Tonträger per DHL oder liefern ihn im Tübinger Stadtgebiet mit dem E-Mobil frei Haus. Bestellt werden kann per Telefon unter 07071/23 45 6 oder per Email an info(at)rimpo.de.

Bayern:

Discy, Landsberg am Lech:

Discy verfügt über keinen eigenen Onlineshop, nimmt aber gerne Bestellungen per Email unter info(at)discy.de oder telefonisch unter 08191/92 20 42 entgegen. Neben CDs und Vinyl werden auch Bücher und DVDs angeboten und versendet. Mehr Infos unter discy.de

Echobeat, Aschaffenburg & H2O, Würzburg

Beide Geschäfte nehmen Anfragen nach Platten über ihre Facebook-Seite entgegen, Auf Discogs läuft der Verkauf ebenfalls weiter.

Mono-Ton, Nürnberg

Mono-Ton hat auf Telefon- und Email-Bestellungen umgestellt. Besetzt ist die Hotline unter 0911/27 42 69 3 Mo-Fr von 10-13 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nimmt ein Anrufbeantworter die Bestellungen entgegen. Per Mail kann an info(at)mono-ton.eu bestellt werden. Die Hifi-Beratung ist jederzeit telefonisch zu den oben genannten Zeiten möglich.

Optimal, München

Optimal aus München nimmt Bestellungen per Email unter info(at)optimal-records.de oder telefonisch unter 089/26 81 85 entgegen. Darüber hinaus verkauft Optimal auf Discogs über den Account optimal-records.de.

Schallplattenladen, München

Solange der Schallplattenladen geschlossen bleiben muss, geht der Verkauf auf Discogs weiter.

Topkaufmusik, München

Der Verkauf bei Topkaufmusik läuft über den eigenen Onlineshop auf topkaufmusik.de weiter. Neben Schallplatten gibt es hier auch Zubehör für eure Plattenspieler wie Riemen, Nadeln und ähnliches.

Vinylea, Freilassing

Vinylea bieten einen virtuellen Plattenladen an. Auf dem Youtube-Kanal des Ladens kann man sich durchs Sortiment "stöbern". Wer dabei etwas findet, kann die jeweilige Platte per Email an vinylea.com(at)yahoo.com bestellen.

Vinylnerds, Übersee

Über vinylnerds.de kann weiter bestellt werden, ausgeliefert wird täglich.

Berlin:

Dodo Beach. Berlin

Über die dodobeach.de kann bestellt werden, ab einem Bestellwert von 50 Euro ist der Versand frei. Außerdem ist Dodobeach bei Discogs aktiv.

Hurricane Records, Berlin

Im Onlineshop von Hurricane kann weiter bestellt werden, das Büro ist besetzt, so dass Bestellungen nach telefonischer Absprache auch abgeholt werden können.

Kulturkaufhaus, Dussmann

Neben dem hauseigenen Onlineshop ist bei Dussmann auch die Bestellung per Telefon unter 030/ 20 25 24 94 und per Email an kundenservice(at)dussmann.de möglich.

Oldschool, Berlin

Versendet deutschlandweit mit DHL und international mit der deutschen Post. Bestellungen sind per Email an laden(at)oldschool-berlin.com oder über Discogs möglich.

Rock Steady Records, Berlin

Bei Rock Steady Records geht der Verkauf online unter rocksteadyrecords.de weiter.

Brandenburg:

Kontor, Kyritz

Solange das Geschäft geschlossen bleiben muss, geht der Verkauf auf Discogs und Ebay weiter.

Bremen:

Hot Shot, Bremen

Bestellt werden kann über den eigenen Onlineshop hotshotrecords.com per Email an norbert(at)hotshotrecords.com und per Telefon unter 0421/70 47 30. Der Versand ist deutschlandweit portofrei.

Hamburg:

Freiheit & Roosen, Hamburg

Bestellungen werden per Email an bestellung(at)hafenschlammrekords.de entgegengenommen.

Hessen:

Marleen Records, Fulda

Werktäglich von 11-14 Uhr ist Marleen Records besetzt. In dieser Zeit können Bestellungen auch telefonisch unter 0661/79 47 8 aufgegeben werden, außerhalb auch per Email unter marleenrecords(at)arcor.de. Zudem ist Marleen Records auch auf Discogs.

Plattenbox, Wiesbaden

Der Verkauf läuft über Discogs weiter. Bestellungen werden aber auch per Email an mp.vogel(at)web.de oder telefonisch unter 0173/83 44 18 9 angenommen.

Niedersachsen:

Rockers, Hannover

Der Verkauf geht online weiter unter dem Link rockers.de. Der Versand erfolgt über DHL an Packstationen oder per Abstellgenehmigung. Ab 50 Euro Bestellwert ist das Porto frei.

Vinyl-Reservat, Göttingen

Hans Philipp Schubring verkauft weiter - auf Discogs. Das gesamte Sortiment ist dort allerdings noch nicht eingepflegt, deshalb kann man sich bei konkreten Suchanfragen auch direkt beim Vinyl-Reservat melden, am besten per Email an vinylreservat(at)gmx.de.

NRW:

A-Musik, Köln

Bei A-Musik kann weiterhin über den Onlineshop eingekauft werden.

Black Plastic, Dortmund

Der Plattenladen aus Dortmund verkauft weiter über Discogs.

Discover, Bochum

Discover nimmt weiterhin Bestellungen/Vorbestellungen an, Discover bemüht sich dann um die kostenfreie Lieferung. Für Fragen ist Discover von Mo-Fr telefonisch von 12-17 Uhr unter 0234/6 55 33 erreichbar.

Hauptsache Musik, Köln

Hauptsache Musik verkauft während der Schließung über Discogs weiter.

Hifi Linzbach, Bonn

Bestellungen können über den Onlineshop shop.hifi-linzbach.de oder per Email an info(at)bonnaudio.de aufgegeben werden.

Hifi Studio Fuchs, Meckenheim

Bestellungen werden per Email an info(at)hifi-studio-fuchs.de angenommen und können anschließend am Laden abgeholt werden.

Loftsound, Arnsberg

Im Onlineshop von Loftsound gibt es nicht Vinyl, sondern auch hochwertige Hifi-Geräte und Zubehör.

Mihcamusic, Schwelm

Mihcamusic nimmt Bestellungen telefonisch unter 02336/47 44 60 oder per Email an info(at)mihcamusic.de entgegen. Innerhalb Schwelms werden die Waren kostenfrei ausgeliefert, sonst per Post.

Music & More, Moers

Bestellungen nimmt Music & More derzeit gerne per Email an news(at)musicundmore.de oder per telefon unter 02841/9796270 entgegen.

Poptanke, Münster

Die Poptanke verkauft weiter über Discogs, außerdem können telefonisch unter 0251/5395360 Platten, CDs, DVDs und Bücher bestellt werden. Die Liefermodalitäten werden dann individuell abgesprochen.

Rock Store, Essen

Versendet auf Wunsch Platten, die man per Email an rock-store(at)web.de bestellen kann. Bestellungen können bei Bedarf auch im Geschäft nebenan abgeholt werden.

Underdog, Köln

Bei Underdog in Köln geht der Verkauf über die Website unter underdogrecordstore.de weiter.

Rheinland-Pfalz:

Hugos Plattenkiste, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bestellungen sind telefonisch unter 02641/24 08 6 oder per Email an hugoheinzen(at)aol.com möglich, zusätzlich kann man auch über Discogs einkaufen.

Connaisseur, Speyer

Der Versandspezialist versendet natürlich weiterhin, Bestellungen können unter vinylkatalog.de, über Ebay oder Discogs aufgegeben werden.

Sachsen:

Sweetwater, Dresden

Sweetwater versendet deutschlandweit Platten und CDs auf Rechnung, ab 50 Euro auch portofrei. Bestellt werden kann per Email an sweetwater(at)web.de.

Zentralohrgan, Dresden

Das Geschäft ist wochentags von 11-17 Uhr besetzt, in dieser Zeit können Bestellungen auch per Festnetz 0351/80 10 07 5 aufgegeben werden. Weitere Möglichkeiten zu bestellen bestehen per Email an ohrgan(at)gmx.de und via Facebook. Jeder, der während der Schließung etwas bestellt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil.

Atlantis Records, Basel

Atlantis Records nimmt Bestellungen, Anfragen und Suchlisten per Mail atlantisrecords(at)bluewin.ch oder per SMS an +41 79/93 89 96 5 entgegen. Auch bei Discogs ist der Baseler Plattenladen vertreten.

Comix Remix, Luzern

Comix Remix versendet weiterhin Bestellungen, die unter info(at)co-mix.ch oder per Telefon unter +41 21/08 96 2 aufgegeben werden.

Old Town Records, Luzern

Bestellungen können über die Website des Ladens aufgegeben und entweder abgeholt oder im Luzerner Stadtgebiet ausgeliefert werden. Wer Old Town Records unterstützen möchte, aber nicht in Luzern wohnt, kann dies über einen Soli-Gutschein tun, den das Geschäft anbietet.

Rille, Würenlingen

Der Verkauf geht auf Discogs weiter, bestellt werden kann aber auch direkt über die Kontaktdaten auf rille.ch.

Take Five Records & CDs, Bern

Der Verkauf geht unter takefive.ch online rund um die Uhr weiter.

Ventilator, Winterthur

Ventilator versendet portofrei innerhalb der Schweiz, bestellt werden kann per Email an mail(at)ventilator-records.ch oder über Discogs.

LP Café, Wien

Kay Burki vom LP Café nimmt Bestellungen telefonisch und per Email entgegen. Auf der Website gibt es auch eine aktuelle Katalogliste, zudem kann über Discogs oder shöpping.at bestellt werden.

Recordbag, Wien

Recordbag betreibt unter recordbag.at einen Onlineshop, in dem weiterhin Platten bestellt werden können. Der Versand erfolgt allerdings nur innerhalb Österreichs.

Records & More, Linz

Der Verkauf geht auf Discogs weiter.

Vinylcorner, Linz

Während der verordneten Quarantäne läuft der Verkauf über den Onlineshop des Vinylcorner unter vinylcorner.at weiter.

Vinylton, Wels

Auf vinylton.at findet man das aktuelle Sortiment von Vinylton, Bestellungen nimmt der Laden gerne per Email an office(at)vinylton.at oder telefonisch unter +43 660/73 87 30 3. Der Versand erfolgt per Post, auch ins Ausland oder als lokale Zustellung nach Absprache.