VISIONS Premiere: Bluesrocker Dätcha Mandala veröffentlichen Video zu "Stick It Out"

Dätcha Mandala sind hierzulande noch ein Geheimtipp. Damit das nicht so bleibt präsentiert VISIONS euch heute das neue Video der französischen Heavy-Blues-/Hardrock-Band zum Song "Stick It Out".

Dätcha Mandala spielen Blues-infizierten, mitunter psychedelischen Hardrock, der ebenso mit Garage Rock wie mit dem Rock und Metal der 70er und 80er flirtet. Damit dürften sie Fans von Judas Priest, The Hives und den Black Keys gleichermaßen abholen. Zumal das Ganze dazu gesanglich an niemand geringeren als Robert Plant von Led Zeppelin erinnert.

2009 gegründet, spielten die Franzosen in den vergangenen Jahren über 500 Konzerte in Europa und Nordamerika. Nachdem 2017 das vollständig analog aufgenommene Debüt "Rokh" erschien, veröffentlicht die Band am 5. Juni ihr neues Album "Hara" über Mrs Red Sound.

Als erste Single mitsamt dazugehörigem Video gibt es seit heute "Stick It Out". Passend zum schmutzigen Gitarrensound performt die Band im Clip inmitten von Müll, während eine Person mit Fetisch-Maske unter anderem Hundefutter isst und einen Flachbildschirm zerschlägt.

Video: Dätcha Mandala - "Stick It Out"