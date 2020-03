Steven Wilson kündigt neues Album "The Future Bites" mit dem Song "Personal Shopper" an

Im Juni wird Steven Wilsons neues Album erscheinen. Vorab hat er einen fast zehnminütigen Elektro-Song ausgekoppelt.

Das neue, sechste Studioalbum von Steven Wilson nennt sich "The Future Bites" und wird am 12. Juni über Caroline/Universal erscheinen. Als Appetizer hat er das fast zehnminütige, ziemlich elektronische "Personal Shopper" geteilt.

Die Platte solle eine Erkundungsreise in den menschlichen Verstand in Zeiten des Internets sein, so ein Pressestatement - und zugleich ein (Online-)Portal in eine Welt des High-Concept-Designs für den ultramodernen Konsumenten der Gegenwart. "The Future Bites" wolle einen mitnehmen in eine Welt der Süchte des 21. Jahrhunderts. Es sei ein Ort, an dem beständig und ganz öffentlich mit den Auswirkungen aufkommender Technologien auf unser Leben experimentiert wird. Trotz Themen wie außer Kontrolle geratener Kaufsucht, manipulativer sozialer Medien oder dem Verlust von Individualität sei "The Future Bites" weniger die dunkle Vision einer heraufziehenden Dystopie als vielmehr eine neugierige Analyse der Zustände im Hier und Jetzt.

Musikalisch soll einem einiges auf der Platte begegnen: elektronische Sounds, durch menschliches Einwirken verfremdet in "King Ghost", sphärische Akustikklänge in "12 Things I Forgot" oder auch Bass-getriebene Krautrock-Grooves in "Follower" und triefender, düsterer Funk. Aufgenommen wurde das Album in London und von David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything) und Steven Wilson koproduziert.

Eine Website, die nach dem Album benannt ist, sei "die weit offene Tür in ein Universum des Konsums, wo alles vermarktbar ist und nichts zu unwahrscheinlich, um es zum Kauf anzubieten. 'The Future Bites' ist ein durchdesigntes Einkaufsparadies, inspiriert von so bemerkenswerten Dingen wie Virgil Ablohs 'Ceramic Blocks' oder 'Vitality Air' - frische Luft aus Kanada, die in Dosen verkauft wird: garantiert erschwinglich und neue Begierden weckend, für den einfachen Fan genauso wie für Hardcore-Sammler."

Das schlägt sich teils auch in "Personal Shopper" nieder, wo an einer Stelle Dinge aufgezählt werden wie: "Sunglasses… teeth whitener... deluxe-edition boxsets... volcanic ash soap... multivitamin supplements... noise-cancelling headphones... designer trainers... detox drinks... organic LED television... fake eyelashes... branded water... self-doubt... self-esteem..."

Im September stellt Wilson sein neues Album live vor. Karten für die beiden Shows in Oberhausen und Hamburg gibt es bei Eventim.

Stream: Steven Wilson - "Personal Shopper"

Cover & Tracklist: Steven Wilson - "The Future Bites"

01. "Unself"

02. "Self"

03. "King Ghost"

04. "12 Things I Forgot"

05. "Eminent Sleaze"

06. "Personal Shopper"

07. "Man Of The People"

08. "Follower"

09. "Anyone But Me"

Live: Steven Wilson

25.09. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

26.09. Hamburg - Sporthalle