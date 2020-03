VISIONS empfiehlt: Biffy Clyro kommen auf Arena-Tour

Biffy Clyro bringen ihr neues Album auf die Bühne. Beginnend im September wollen die schottischen Alternative-Rocker jede Menge Konzerte in Europa spielen - davon acht im deutschsprachigen Raum.

Am 15. Mai veröffentlichen Biffy Clyro das neue Album "A Celebration Of Endings". Aus dem bekamen wir schon zwei Songs zu hören: "Instant History" und "End Of". Gerade letzterer dürfte sich in Locations wie der Mercedes-Benz Arena in Berlin gut machen: Große Refrains und eingängige Chöre laden zum Mitsingen ein - wie so viele andere Biffy-Hits auch.

Wenn sich die aktuelle Coronavirus-Epidemie bis zum Ende des Jahres hoffentlich wieder etwas gelegt hat, wollen Biffy Clyro die neue Platte auf großer Tour präsentieren. Ab September 2020 stehen deswegen jede Menge Konzerte in ganz Europa auf den Plan. Wir präsentieren euch die unten stehenden Termine im deutschsprachigen Raum.

Der Vorverkauf staffelt sich so: Wer das neue Album im offiziellen Shop der Band bis zum 16. März um 17 Uhr vorbestellt, erhält einen Code, mit dem es Zugang zu einem exklusiven Vor-Vorverkauf auf Ticketmaster gibt. Dieser startet am 18. März um 10 Uhr. Ab dem 20. März um 10 Uhr beginnt für alle anderen der exklusive Vorverkauf bei Ticketmaster, bevor es die Tickets ab dem 23. März schließlich bei allen Vorverkaufsstellen gibt.

Schon vorher habt ihr die Möglichkeit, Biffy Clyro unter anderem auf dem Open Flair, dem Rocco del Schlacko und dem Taubertal Festival live zu sehen.

VISIONS empfiehlt:

Biffy Clyro

22.10. Esch/Alzette - Rockhal

23.10. Berlin - Mercedes-Benz Arena

25.10. Hamburg - Sporthalle

26.10. Stuttgart - Porsche Arena

28.10. Zürich - Halle 622

01.11. Frankfurt/Main - Festhalle

03.11. München - Zenith

04.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

Live: Biffy Clyro (Festivals)

25.06. Degen - Lumnezia Festival

05.08. Eschwege - Open Flair Festival

06.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

09.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival