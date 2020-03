VISIONS Premiere: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs präsentieren Knet-Video zu "Rubbernecker"

Foto: Screenshot Youtube

Bevor die britischen Noise-Sludge-Rocker Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs am 3. April ihr drittes Album "Viscerals" veröffentlichen, gibt es mit dem morbiden Stop-Motion-Video zu "Rubbernecker" noch einen schönen Teaser.

An gute, alte MTV-Zeiten fühlt man sich erinnert, schaut man das neue, mit Knete in Stop-Motion-Technik animierte Video zu "Rubbernecker" von den britischen Noise-Sludge-Weirdos Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Der Song erinnert ein wenig an den mächtigen "Mountain Song" von Jane's Addiction und stammt vom dritten Album der Band. "Viscerals" wird am 3. April via Rocket/Cargo erscheinen und mit hübsch-morbidem Cover vom momentan extrem gut beschäftigten Aschaffenburger Grafikdesigner Max Löffler ausgestattet sein.

"Der Text von 'Rubbernecker'", so Sänger Matt Baty, "erkundet die Gefühlswelt der Verzweiflung und den erodierenden Sinn für Gemeinschaft in einer Welt, die augenscheinlich komplett verrückt geworden ist."

Im Video sehen wir die Bandmitglieder als animierte Plastilinfiguren in einem Horror-Zirkus, die dazu verdammt sind, einer Meute aus fiesen Clowns und skelettiertem Publikum ihre Kunststücke aufzuführen. "Der zentrale Charakter ist der Clown. Er zielt darauf ab, sich von der Welt zu lösen, die er als chaotisch und unbändig erachtet. Je mehr er sich isoliert, desto mehr verzehrt er sich nach einem Gemeinschaftsgefühl. Aber die immerzu wachsenden Kräfte, die seinen Terror verstärken, halten ihn in Gefangenschaft. Es ist wirklich ein trauriges Lied."

Regisseur Rafael Bonilla Jr. fügt hinzu: "Das Video zeigt die Band gefangen im Limbo und gezwungen, in einem Zirkus zu performen - für die toten Kinder, die dort abhängen. Die Bandmitglieder stehen unter Beobachtung eines Clowns, der sie nach und nach tötet - wie in einem Slasher-Film, was die Kids mehr unterhält als die Zirkusnummern selbst. Eine Menge der Bilder in dem Video sind inspiriert von dem Gemälde 'Die Erschütternden der Hölle' von Hieronymus Bosch."

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs werden am Sonntag, den 3. Mai auf dem Desertfest Berlin auftreten.

Video: Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs – "Rubbernecker"