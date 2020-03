VISIONS Premiere: Psychrocker Pretty Lightning veröffentlichen Video zu "Jangle Bowls"

Pretty Lightning spielen eine psychedelische Mischung aus Stoner Rock, Garage und Blues. Und weil sich noch viel besser anhört als liest, hört ihr den neuen Song "Jangle Bowls" exklusiv bei uns mit begleitendem Musikvideo.

Gitarrist Sebastian Haas und Schlagzeuger Christian Berghoff machen als Pretty Lightning bereits seit über zehn Jahren zusammen Musik und haben sich in dieser Zeit als Teil der europäischen Neo-Psychdedelic-Szene etabliert. So durften sie sich in den vergangenen Jahren die Bühne mit Künstlern wie Moon Duo, Clinic, Kikagaku Moyo oder Night Beats teilen.

Dass sich die Saarbrücker nicht allzu ernst nehmen, zeigen die Videos ihrer Band. Da gibt es reichlich alberne Effekte und viele Farbspielereien. Auch der Clip zu "Jangle Bowls" bildet da keine Ausnahme. An einem krude digital designten Pult liefert ein DJ zu wilden Farbverläufen und -mustern eine psychdelische Performance samt Pungi und Tamburin, rhythmisch ganz passend zum Song: "Jangle Bowls" vermengt minimalistisch-fuzzigen Garage Rock mit Stoner- und Blues-Elementen und spart dazu auch nicht an Groove.

Der Song stiftet zugleich den Titel für das vierte Album der Band, das am 20. März über Fuzz Club erscheint.

Video: Pretty Lightning - "Jangle Bowls"

Cover & Tracklist: Pretty Lightning - "Jangle Bowls"

01. "Swamp Ritual"

02. "Jangle Bowls"

03. "Greyhound"

04. "123 Eternity"

05. "Voo Doo Boo"

06. "Boogie At The Shrine"

07. "RaRaRa"

08. "Hum"

09. "There Is Ooze On Our Shooze"

10. "Shovel Blues"