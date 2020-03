Blues Pills stimmen auf neues Album "Holy Moly!" ein mit Song "Proud Woman"

Passend zum gestrigen Weltfrauentag haben die schwedischen RetrorockerInnen Blues Pills ihre neue Empowerment-Hymne "Proud Woman" veröffentlicht. Sie ist ein erster Vorbote für das nächste Album.

Fast vier Jahre sind bereits vergangen, seitdem im August 2016 mit "Lady In Gold" das zweite Album von Blues Pills erschien, was gerade auch in Deutschland sensationell erfolgreich war. Mit "Holy Moly!" wird am 19. Juni die Fortsetzung erscheinen.

Anlässlich des Weltfrauentags haben die Blues Pills um Sängerin Elin Larsson bereits jetzt das erste Stück ausgekoppelt. Larsson dazu: "Mit 'Proud Woman' wollten wir den starken Frauen und Grrrls dieser Welt eine Power-Hymne geben, die sie hören können, wenn sie Kraft brauchen. Oder wenn sie einfach nur Spaß haben wollen. Ein Song für jeden, der hinter der offensichtlichsten Sache überhaupt steht: Gleichheit und Einheit. Wer immer du bist und wo auch immer du herkommst. Frauen werden immer eine wichtige Kraft des Wandels sein. Und der Wandel wird kommen!"

Über die Zeilen von "Proud Woman" sagt Larsson: "'I'm a proud woman' kam tief aus meinem Inneren, und das erste, was ich dachte, war: Irgendjemand muss das doch schon mal geschrieben haben. Und wenn nicht, warum nicht? Hey! Dann ist es verdammt nochmal Zeit dafür!"

Ferner klärt sie auf: "Wenn man im Musikgeschäft eine Frau oder nicht binär ist, scheint es manchmal eher um das Geschlecht zu gehen, als um die Musik. Als Frau wird man herabgesetzt, bedroht, angestarrt, verspottet und schikaniert, wie es Männern in der Musikindustrie nur selten passiert. Und trotzdem gibt es Frauen, die in diesem Geschäft ebenso starke Zeichen hinterlassen haben wie Männer und dies auch immer noch tun und das trotz all der Hindernisse, die ihnen, nur weil sie Frauen sind, in den Weg geworfen werden, was ihre Errungenschaften noch bedeutender macht."

Im von Patric Ullaeus gedrehten Video sehen wir die Band, wie sie vor rotem Hintergrund performt - schnörkellos und direkt. Der Song enthält all die Stärken der Band und ist der soulige Hardrock im Früh-70er-Style, für den man die Band kennt.

Video: Blues Pills - "Proud Woman"