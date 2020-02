VISIONS empfiehlt: Mission Ready Festival komplettiert Line-up

Das Mission Ready Festival hat seinen letzten Headliner und zwei weitere Bands angekündigt und damit sein Line-up komplettiert.

Er ist ein wahres Punkrock-Urgestein: Der langjähige Ramones-Schlagzeuger Marky Ramone beehrt das Mission Ready Festival mit seiner Band Marky Ramone's Blitzkrieg. Neben Ramones-Klassikern spielt er auch Songs aus seinem Solo-Repertoire. Die Street-Punkerinnen Maid Of Ace und der "Local Opener" Scallwags sind die letzten beiden Bestätigungen für das Open Air im Juli.

Sie treten auf neben Giganten wie Social Distortion und Suicidal Tendencies. Auch dabei: Dog Eat Dog, Pascow und Marathonmann - neben vielen weiteren. Starke Namen, mit denen das noch junge, eintägige Punkrock-Event bei seiner erst vierten Ausgabe auftrumpfen kann.

Das Mission Ready Festival findet am 4. Juli auf dem Flugplatz Würzburg-Giebelstadt statt. Tickets gibt es auf der Festivalwebseite. Am Freitag, den 3. Juli könnt ihr schon auf den Zeltplatz und am Abend die Pre-Show-Party im Festivalzelt besuchen. Los geht das vollgepackte Punkrock-Programm dann am nächsten Tag um 13:30 Uhr.

Facebook-Post: Mission Ready Festival komplettiert Line-up

