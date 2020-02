VISIONS Premiere: La Dispute veröffentlichen Studiosession-Videos

La Dispute haben Videos einer Studiosession mit Songs von ihrem aktuellen Album "Panorama" veröffentlicht. Die Band spielte drei Songs live im Studio - unterstützt von Freunden und alten wie neuen Weggefährten.

Laut La Dispute-Frontmann Jordan Dreyer hatte die Band während der vergangenen Tour ihren ersten freien Tag im Studio 4 in Conshohocken, Pennsylvania verbracht, um dort live ein paar Songs ihrer aktuellen Platte "Panorama" einzuspielen. "Footsteps At The Pond", "Rhodonite And Grief" und "View From Our Bedroom Window" standen auf dem Programm, La Disputes alter Produzenten-Freudn Will Yip produzierte und mixte die Session, Manager Kirk unterstütze die Band als Percussionist und eine Freundin namens Anays spielte eine dritte Gitarre.

"Es war fast ein Jahrzehnt her, dass wir ohne Publikum vor Kameras gespielt haben, deshalb hat es einen Moment gedauert, bis wir uns wohlgefühlt haben", schrieb Jordan Dreyer in einem Statement. Weil es am Ende aber einfach nur darum gegangen sei, Musik in einem Raum mit guten Leuten zu machen, hätten sie Spaß gehabt. "Ganz, ganz viel Liebe für Mister William Yip fürs Aufnehme und Mixen und dafür, dass er uns wieder seine Tür geöffnet hat, für den großartigen [Videofilmer] Michael Parks Randa und sein wundervolles Team fürs Drehen und Schneiden und dafür, dass sie dafür gesorgt haben, dass wir uns die ganze Zeit wohlgefühlt haben, und für Anays und Kirk, die uns geholfen haben, die Songs einzuspielen."

La Dispute sind im Mai wieder in Deutschland auf Tour, Tickets für die fünf Shows gibt es bei Eventim.

La Dispute hatten Ende 2019 eine elektronischere Remix-Version von "Panorama" angekündigt, die am 25. Dezember im Zuge einer Charity-Aktion erschienen war, bei der die Band 24 Stunden lang den gesamten Erlös ihres Webshops (wie auch schon in den Jahren zuvor) für wohltätige Zwecke gespendet hatte. Das Remix-Album soll demnächst auch auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören sein.

Videos: La Dispute - "Footsteps At The Pond", "Rhodonite And Grief", "View From Our Bedroom Window" (Studio Session)

VISIONS empfiehlt:

La Dispute

01.05. Düsseldorf - Zakk

02.05. München - Technikum

04.05. Hamburg - Markthalle

05.05. Hannover - Faust

06.05. Karlsruhe - Substage