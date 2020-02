Pearl Jam veröffentlichen neue Single "Superblood Wolfmoon"

Pearl Jam haben mit "Superblood Wolfmoon" die zweite Single ihres neuen Albums "Gigaton" veröffentlicht.

Am 27. März veröffentlichen Pearl Jam ihr neues, insgesamt elftes Album "Giganton" über Republic. Nachdem die Band Ende Januar bereits die Single "Dance Of The Clairvoyants (Mach II)" veröffentlicht hatte, gab es während des Super Bowls Ausschnitte aus einem weiteren Song zu hören. In der vergangenen Woche teaserten Pearl Jam dann einen weiteren Song via Augmented Reality an, aus dem man Ausschnitte zu hören bekam, indem man seine Smartphone-Kamera auf den Mond richtete.

Diesen Song gibt es nun in voller Länge zu hören: Das Stück heißt passenderweise "Superblood Wolfmoon" und verzichtet im Vergleich zu "Dance Of The Clairvoyants (Mach II)" auf Synthesizer-Experimente. Das klingt wieder mehr nach den "klassischen" Pearl Jam.

Im Sommer werden die Grunge-Legenden für mehrere Arena-Shows nach Europa kommen, ein Großteil der Konzerte ist jedoch bereits ausverkauft. "Gigaton" ist die erste Studioveröffentlichung der Band seit dem 2013 erschienenen "Lightning Bolt".

Stream: Pearl Jam - "Superblood Wolfmoon"

Live: Pearl Jam

23.06. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

25.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

27.06. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

29.06. Kopenhagen - Royal Arena | ausverkauft

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

05.07. Imola - Autodromo Enzo e Dino

07.07. Wien - Stadthalle | ausverkauft

10.07. London - Hyde Park | ausverkauft

13.07. Krakau - Tauron Arena

15.07. Budapest - Budapest Arena

17.07. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

19.07. Paris - Lollapalooza Paris

22.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

23.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft