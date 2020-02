VISIONS Premiere: Mongolische Metal-Band The Hu stellt Video zu "Sugaan Essena" vor

Die mongolische Heavy Metal-Band The Hu hat für das neue EA-Spiel "Star Wars Jedi: Fallen Order" den Song "Sugaan Essena" geschrieben. Heute erscheint das Musikvideo, das die Musiker bei den Aufnahme-Sessions mit dem für westliche Musik ungewöhnlichen Instrumentarium zeigt.

"Sugaan Essena" heißt übersetzt so viel wie "Schwarzer Blitz" und verspricht ein musikalisches Gewitter aus westlichen und fernöstlichen Musikstilen. The Hu kombinieren Metal mit mongolischen Musiktraditionen und nennen diesen transkulturellen Stilmix "Hunnu-Rock".

Die Band aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar stellt sich auch für "Sugaan Essena" modern-traditionell auf: Gala und Enkush entlocken ihren kunstvoll verzierten Pferdekopfgeigen Klänge, die Leadgitarren nicht unähnlich sind, Yaya spielt riesige Standtrommeln und Temka die Tovshuur, ein Gitarren-ähnliches Instrument mit drei Saiten. Maultrommeln ergänzen die Perkussion. Der hämmernde Bass und eine zusätzliche Konzertgitarre bringen die uns etwas vertrautere Metal- und Hard-Rock-Klangfarbe. Am markantesten tun sich bei diesem dynamischen Zusammenspiel aber wohl der Kehlkopfgesang und die kraftvollen "Hu!"-Ausrufe hervor.

Bekanntheitsgrad erlangte die Formation im Herbst 2018 mit zwei Videos zu den Songs "Wolf Totem" und "Yuve Yuve Yu". Auf Youtube erfuhren die Mongolen schnell größere Aufmerksamkeit und generierten im Laufe mehrerer Monate Millionen Aufrufe. Ausverkaufte Headliner-Tourneen und Auftritte auf großen Festivals wie Rock am Ring im letzten Jahr folgten. Ihr erstes Album "The Gereg" war im September bei Eleven Seven erschienen.

The Hu steuerten den Song "Sugaan Essena" zum Soundtrack des Action-Adventure-Spiels "Star Wars Jedi: Fallen Order" bei. Die authentische "Star Wars"-Geschichte von Respawn Entertainment und Lucasfilm handelt von Cal Kestis, einem jungen Padawan auf der Flucht, der seine Verbindung mit der Macht wiederfinden muss, um den Orden der Jedi wiederaufzubauen. Das Spiel ist für Xbox One, PC und Playstation 4 verfügbar. In unserer Verlosungsrubrik könnt ihr passend zur Videopremiere zwei Fanpakete aus dem "Star Wars"-Universum gewinnen, inklusive des Spiels auf Playstation 4.

Video: The Hu - "Sugaan Essena"

Video: Interview mit The Hu zu "Sugaan Essena" und "Star Wars Jedi: Fallen Order"