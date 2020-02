Moon Destroys (Ex-Torche/Ex-Royal Thunder) streamen Song mit Troy Sanders von Mastodon

Die Mini-Supergroup Moon Destroys veröffentlicht Ende März ihre Debüt-EP "Maiden Voyage" und bekommt darauf Unterstützung von prominenten Kollegen.

Moon Destroys ist das neue Projekt von Gitarrist Juan Montoya (Ex-Torche u.a.) und Schlagzeuger Evan DiPrima (Brother Hawk, Ex-Royal Thunder). Gemeinsam werden sie am 27. März über das Label Brutal Panda ihre Debüt-EP "Maiden Voyage" veröffentlichen.

Die fünf darauf enthaltenen Stücke überzeugen mit mächtigen Gitarrenwänden und epischen, süchtigmachenden Melodien - irgendwo zwischen Stoner, Metal und Alternative mit psychedelischen bis shoegazigen Momenten. Drei der Songs sind instrumental und nicht mal zwei Minuten lang.

Für zwei Songs hat sich das Duo prominente Unterstützung am Mikrofon geholt: Da wäre einerseits "Blue Giant", bei dem Mastodon-Bassist Troy Sanders mitmischt sowie "Stormbringer", das von Paul Masvidal intoniert wird, der sonst den Prog-Metallern Cynic vorsteht. Für die unterschwelligen Synthesizer-Schichten ist Bryan Richie von The Sword verantwortlich.

Kennengelernt haben sich Montoya und DiPrima in einem Instrumente-Laden. Aus dem Erstkontakt entsteht die Instrumental-Band Stallone, die 2010 einige Singles veröffentlicht und diese zusammengefasst 2012 als "American Baby"-EP veröffentlicht.

Die Verbindung zu Troy Sanders kommt zustande, weil Montoya mit dessen Bruder Kyle (Ex-Bloodsimple) ab 2010 in der Band Monstro spielt, außerdem hilft Montoya in der Supergroup Killer Be Killed aus, wo Sanders ebenfalls mitmischt.

Vorgaben gab es für Sanders' Beitrag keine. Montoya sagt: "Ich gab ihm den Titel - und die Idee von Giganten im Weltall, so ein SciFi-Ding. Er gab dem ganzen einen Twist mit gigantischen Walen, die auf dem Weg nach Hause durch die Galaxie schwimmen."

Stream: Moon Destroys - "Blue Giant" (feat. Troy Sanders of Mastodon)

Cover & Tracklist: Moon Destroys - "Maiden Voyage"

01. "At The End Of Time"

02. "Blue Giant" (feat. Troy Sanders)

03. "The Shores Of The Cosmic Ocean"

04. "Stormbringer" (feat. Paul Masvidal)

05. "The Edge Of Forever"