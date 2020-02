VISIONS empfiehlt: Re-Generation Fest mit Kadavar als Headliner in Leipzig

Foto: Joe Dilworth

Das eintägige Re-Generation Fest findet am 8. August im Clara Zetkin Park in Leipzig statt. Neben den Headlinern Kadavar sind auch bereits die Psych-Blueser All Them Witches bestätigt.

Am 8. August werden die Berliner Retro-Heavy-Rocker Kadavar ein von ihnen mitinitiiertes Open-Air-Festival im historischen Clara Zetkin Park vor 3.000 Besuchern spielen. Eingeladen haben sie dazu verschiedene befreundete Bands. Als Co-Headliner bereits bestätigt sind die psychedelischen Bluesrocker All Them Witches aus Nashville. Weitere Acts werden nach und nach angekündigt.

Karten im Vorverkauf für das Re-Generation Fest gibt es unter anderem direkt bei der Parkbühne Leipzig.

Wem Leipzig zu weit ist oder wer jetzt schon Appetit auf eine der berüchtigten Live-Shows des Power-Trios Kadavar hat, der kann die Band natürlich auch beim VISIONS-Anniversary-Konzert am 27. Februar im FZW in Dortmund erleben. Da spielen sie dann zusammen im fetten Paket mit The Picturebooks und Black Vulpine.

Facebook-Post: Kadavar kündigen Re-Generation Fest an

VISIONS empfiehlt:

Re-Generation Fest

08.08. Leipzig - Clara Zetkin Park