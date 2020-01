Desert Sessions (Josh Homme) veröffentlichen Video zu "Easier Said Than Done"

Foto: Screenshot Youtube

Josh Hommes Desert Sessions-Posse hat ein Video zum Song "Easier Said Than Done" veröffentlicht. Das versucht sich in assoziativen Bildern an einer Kritik der Gegenwart.

"Easier Said Than Done" gehört als leicht soulige, psychedelisch angehauchte Klavier-Ballade von einem Desert-Rock-Song zu den ausgefalleneren Tracks der im vergangenen Herbst erschienenen Desert Sessions mit den Nummern "11 & 12". Mit seinem enigmatischen Text voller fast biblischer Bilder ist der Track dabei eine gute Vorlage, um daraus ein abgründiges Video zu entwickeln.

Genau das hat das von Queens Of The Stone Age-Frontmann Josh Homme angeführte Desert-Rock-Kollektiv nun mit Hilfe von Regisseur Chapman Baehler getan: Das Musikvideo zu "Easier Said Than Done" startet schon mit einem Jüngling mit Hitler-Bart und SS-Uniform beim romantischen Picknick mit dem Teufel, kurz darauf pinkelt Homme - auf Rollschuhen und in Zwangsjacke - auf den Mini-Hitler, und auch sonst wirkt der Clip wie ein assoziativer Fiebertraum vor schwarzer Kulisse, durch die Homme im Verlauf im eleganten schwarzen Anzug rollt. Archetypische Klischees wie ein dicker, lüsterner alter Mann mit Schweinenase (der Kapitalismus?) und eine streng schimpfende Lehrerin mit Lineal (Autoritäten generell?) treten auf, Homme steckt einen Latino-Security-Guard per Streichholz in Flammen. Unten seht ihr den kunstvoll verrätselten Clip.

Im Vorfeld des Releases von "11 & 12" hatte es schon ein animiertes Cartoon-Video zum Desert-Sessions-Track "Crucifire" gegeben. Der aktuelle Release war die erste Desert-Session-Veröffentlichung seit 2003.

Kürzlich hatte Homme auch eine Charity-Aktion gestartet: Beim "Bizarre Bazaar" kommen alle zwei Wochen einzigartige Objekte rund um die Desert Sessions auf der Ebay-Seite des Projekts unter den Hammer. Alle Erlöse kommen der The Sweet Stuff Foundation zugute, die Musiker und deren Familien in gesundheitlichen Notlagen unterstützt. Homme hatte die Organisation schon in der Vergangenheit mehrfach unterstützt.

Video: Desert Sessions - "Easier Said Than Done"