My Chemical Romance kündigen exklusive Deutschland-Show an

Foto: Chapman Baehler

My Chemical Romance feiern ihre Reunion auch in Deutschland: Im Rahmen der Open-Air-Reihe Kunst!Rasen wird die Emo-Band in Bonn ein exklusives Konzert spielen.

Kunst!Rasen - jeden Sommer holt die Open-Air-Reihe diverse Künstler auf das gleichnamige Gelände in den Bonner Rheinauen, wo sie an (hoffentlich) lauen Sommerabenden stimmungsvolle Konzerte spielen.

2020 gab es im Programm allerdings bisher nur wenige Highlights für Fans von alternativen Rocksounds, abseits von Element Of Crime oder den altehrwürdigen Deep Purple waren vor allem Popkünstler gebucht.

Das ändert sich nun: Mit My Chemical Romance haben sich die Macher des Kunst!Rasen einen ziemlichen Kracher gesichert. Am 6. Juli wird die Band bei der Eventreihe auftreten, Tickets gibt es ab dem 31. Januar um 10 Uhr bei Eventim.

Fans sollten wohl auch nicht zu sehr darauf spekulieren, dass der Show noch weitere folgen: Laut Veranstalter wird der Kunst!Rasen-Auftritt auf absehbare Zeit der einzige der Band in Deutschland sein, insgesamt soll es demnach nur sechs Europa-Konzerte geben - von denen mit Auftritten in Dublin, Bologna und eben Bonn bereits drei angekündigt sind.

Die Emo-Helden My Chemical Romance hatten sich eigentlich 2013 aufgelöst, ihr bis dato letztes Album war schon 2010 unter dem Titel "Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys" erschienen. Im Juni 2019 hatten dann die Jonas Brothers eine Reunion der Band ausgeplaudert, die sich tatsächlich als Realität herausstellte: Die Truppe um Sänger Gerard Way kündigte eine Comeback-Show in Los Angeles für Ende 2019 an, weitere Termine für Australien, Neuseeland und Japan folgten.

Ob parallel zu den begrenzten Touraktivitäten auch neue Songs der Band ins Haus stehen, ist unsicher: Im Zusammenhang mit Arena-Konzerten in England hatten My Chemical Romance auch einen Teaser gepostet, den manche Fans als Hinweis auf neue Musik interpretierten.

