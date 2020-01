Billy Talent streamen neue Single "Reckless Paradise", kündigen Album an

Foto: Aaron Solowoniuk

Billy Talent haben den neuen Song "Reckless Paradise" per Stream veröffentlicht - und gleichzeitig bestätigt, dass ihm in diesem Jahr ein Album folgen wird.

Mit "Reckless Paradise" haben Billy Talent sich einen weiteren Signature-Song geschrieben: Die Gitarre von Ian D'Sa gibt in dem knalligen Alternative/Punkrock vom ersten Moment an dynamisch wandernd den Ton vor, die Strophe gibt sich melancholischer, spätestens im Pre-Chorus sorgt auch Sänger Benjamin Kowalewicz mit Zeilen wie "I know that something has to change/ We got lost along the way" für Drama. Wenn nach gut der Hälfte des Songs erstmals der Refrain kommt, überrascht der in seinem Drive, feinen Melodiesinn und dem mitreißenden Sologitarren-Einsatz aber auch alte Fans. Unten hört ihr den Track.

Was nun auch klar ist: Die epische Doppelsingle "Forgiveness I + II" von Ende 2019 war kein Lückenfüller, sondern der erste Vorgeschmack auf eine neue Platte der Kanadier. Einen Titel oder genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, offenbar peilt die Band aber Herbst 2020 an.

Mit "Forgiveness I + II" hatten sich Billy Talent nicht nur musikalisch, sondern auch ästhetisch ein bisschen vorgewagt: Der Song war auch als Soundtrack im ersten Teil eines Kurzfilmes zu hören, den die Band im Laufe des Jahres Stück für Stück veröffentlichen will. Darin treten unter anderem die UFC-Kampfsportler Rose Namajunas und Donald "Cowboy" Cerrone auf.

In nächster Zeit spielen Billy Talent nur eine Clubshow in Europa, und zwar in Luxemburg. In den übrigen deutschsprachigen Ländern sind bislang exklusive Festivalauftritte angekündigt, denen im Laufe des Jahres vermutlich noch weitere Clubshows folgen werden. Tickets für Luxemburg bekommt ihr bei Eventim.

Das noch aktuelle Album von Billy Talent, "Afraid Of Heights", war 2016 erschienen.

Stream: Billy Talent - "Reckless Paradise"

Live: Billy Talent

26.05. Luxemburg - Luxexpo

05.06. Nürnberg - Rock im Park

06.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

11.06. Interlaken - Greenfield Festival

13.06. Nickelsdorf - Nova Rock