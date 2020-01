VISIONS Premiere: Brant Bjork kündigt neues Album mit Song "Jungle In The Sound" an

Wüstenrocker Brant Bjork hat schon wieder ein neues Album fertig - und bei uns gibt es als ersten Vorgeschmack auf die nach dem Ex-Kyuss-Musiker benannte Platte schon den Opener "Jungle In The Sound" zu hören.

Brant Bjork bleibt produktiv wie eh und je: Nach "Mankind Woman" (2018) und der Sammlung alter Songs auf "Jacoozzi" (2019) verführt der Desert-Rock-Routinier seine Fans schon wieder mit neuem, neu ausgerichteten Material: Der Vorabtrack "Jungle In The Sound" besticht neben brummigem Stoner-Psychedelic-Sound vor allem mit seinem reduzierten Groove und einem - gerade im Vergleich zum gerne krachenden und drückenden Stoner-Genre - insgesamt überraschend leisen und aufs Wesentliche eingedampften Ton. Unten hört ihr den Track im Stream.

"Künstler suchen in einer Welt voller Unsicherheit nach authentischem Selbstbewusstsein", sagt Bjork über den Song. "Sobald du dein künstlerisches Selbstbewusstsein entdeckst, ergibst du dich deiner wahren kreativen Natur. Diese neue Platte ist meine wahre kreative Natur, und der Opener 'Jungle In The Sound' ist ein perfektes Beispiel dafür."

Das zugehörige Album hat Bjork nach sich selbst benannt - nicht zufällig: "Mankind Woman" war in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Bubba DuPree entstanden, die Vorgänger "Tao Of The Devil" (2016) und "Black Flower Power" (2014) mit seiner Low Desert Punk Band; für das neue Album dagegen hat Bjork alle Instrumente allein eingespielt. Fans können die am 10. April erscheinende Platte direkt beim Label Heavy Psych Sounds in diversen Formaten vorbestellen.

Mit der neuen Platte wird Brant Bjork ab Ende April auch zusammen mit MaidaVale in den deutschsprachigen Ländern touren. Tickets gibt es bei Eventim.

Bjork war bis 1994 Mitglied der Stoner-Virtuosen Kyuss, verließ die Band aber nach dem Release des Albums "Welcome To Sky Valley" und schloss sich in der Folge Fu Manchu an, bevor er 1999 mit dem Album "Jalamanta" seine Solokarriere startete. "Brant Bjork" ist bereits seine 15. Soloplatte.

Stream: Brant Bjork - "Jungle In The Sound"

Live: Brant Bjork + MaidaVale

23.04. Aschaffenburg - Colos Saal

24.04. München - Feierwerk

25.04. Wien - Arena

26.04. Graz - P.P.C.

28.04. Linz - Stadtwerkstatt

29.04. Stuttgart - Universum

03.05. Berlin - Desertfest

04.05. Hamburg - Knust

05.05. Dortmund - Musiktheater Piano