VISIONS Premiere: Post-Punks Die Arbeit präsentieren "Könige im Nichts"

Foto: Tine Jurtz

Die Arbeit haben den neuen Song "Könige im Nichts" veröffentlicht. Die Post-Punk-Band gibt damit einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Debütalbum "Material".

Ein zackiger, Breakbeat-artiger Unterbau, dazu flirrende, verhallte Gitarre, ein pulsierender Basslauf und eindringlicher, deutschsprachiger Sprechgesang - Die Arbeit haben all diese tollen Elemente einer guten New-Wave-/Post-Punk-Platte in ihrem Song "Könige im Nichts" vereint. Fans von Die Nerven, Karies oder Messer oder vergleichbaren internationalen Acts wie Preoccupations oder Moaning dürften jedenfalls Gefallen an der Band finden.

Zum Song veröffentlichten Die Arbeit auch ein Video, das einen angehenden Astronauten durch alte Industriehallen begleitet, bis er es zum Mond schafft - ansprechend und ästhetisch inszeniert zum treibenden Charakter der Musik.

Am 21. Februar erscheint mit "Material" das Debütalbum von Die Arbeit via Undressed Records. Anschließend gibt es jede Menge Gelegenheiten, sie live zu erleben. Die Termine findet ihr weiter unten.

Video: Die Arbeit - "Könige im Nichts"

Live: Die Arbeit

21.02. Dresden - Chemiefabrik

27.02. Berlin - Badehaus Berlin

28.02. Leipzig - Noch Besser Leben

29.02. Weißwasser - Telux

05.03. Dortmund - Subrosa

06.03. Oberhausen - Druckluft

26.03. Frankfurt/Main - The Cave

28.03. Karlsruhe - Kohi

23.04. Jena - Café Wagner

25.04. Erfurt - Kulturquartier

03.11. Hannover - Cafe Glocksee

26.11. Dresden - Ostpol