Brian Fallon streamt neue Single "21 Days"

Foto: Kelsey Hunter Ayres

Brian Fallon hat den neuen Song "21 Days" aus seinem nächsten Album veröffentlicht. Der zweite Vorbote fällt ganz schön poppig aus.

Die folkige Ballade, die Fallon erst solo mit Fingerpicking auf der Gitarre beginnt, wird schon bald durch Klavierakkorde ergänzt, dann kommt ein reduzierter Elektrobeat dazu und später auch der ein oder andere orchestrale Paukenschlag. Ein bisschen erinnert das an die heutigen Mumford & Sons und Coldplay. Radiotauglich ist das allemal.

Etwas typischer für den Stil des Gaslight Anthem-Sänger fiel seine erste Single "You Have Stolen My Heart" aus, mit der er sein neues Album "Local Honey" ankündigte. Es erscheint am 27. März.

Ab Ende April ist Fallon wieder mit seiner Band The Howling Weather im deutschsprachigen Raum unterwegs. Tickets für die Tour gibt es bei Eventim.

Stream: Brian Fallon - "21 Days"

VISIONS empfiehlt:

Brian Fallon

27.04. Berlin - Huxley's Neue Welt

28.04. Hamburg - Docks

29.04. Frankfurt/Main - Batschkapp

30.04. Nürnberg - Löwensaal

01.05. Köln - Carlswerk Victoria

02.05. München - Muffathalle

03.05. Wien - Arena

12.05. Stuttgart - LKA Longhorn