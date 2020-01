VISIONS Premiere: Giver zeigen Video zu "Every Age Has Its Dragons (Like An Empire)"

Giver haben ein Video zu ihrem neuen Song "Every Age Has Its Dragons (Like An Empire)" veröffentlicht. In dem eindrucksvoll inszenierten Clip übt die Hardcore-Band starke Kritik an zügelloser Konsumkultur auf Kosten von Schwächeren.

Im Video treffen Dekadenz und Unterdrückung aufeinander: Eine Cleopatra-Figur lebt den völligen Exzess und geht badet dabei willentlich im Blut anderer und geht ignorant über Leichen - oder, wie hier inszeniert, über eine Menge anonymer Menschen, der sie keinerlei Beachtung schenkt, während sie über ihre Körper trampelt.

Auch die eigene Musikkultur nehmen Giver ins Visier: "I get up, turn and leave the scene/ Pull the plug, close the laptop screen/ What's one to do about her living hell?/ I sigh, put on a Gildan shirt in L". Mit in Ausbeutungsbetrieben hergestellten Bandshirts setzt sich zum Beispiel auch die aus der Szene stammende Kampagne Punks Against Sweatshops auseinander.

"Unsere Lebensweise beruht darauf, sich weltweit Natur und Arbeitskraft zunutze zu machen ohne für ihre Kosten aufzukommen", sagt die Band selbst zu ihrem Song. "Wo früher Eroberer ihre Armeen geschickt haben, gibt es heute Freihandelsabkommen und komplizierte Wertschöpfungsketten, die den globalen Süden unten halten während der Norden Profite macht. Die Konsumnormen des Nordens sind nur durch ökologische Zerstörung, Gewalt und menschliches Leid aufrechtzuerhalten und im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe tödlich – gerade für die wirtschaftlich Schwächsten. So eine Lebensweile ist imperial und steht jeder Moral gegenüber. Grundlegend verändern tut man sie jedoch nicht im Supermarkt sondern durch Protest und strukturellen Wandel."

"Every Age Has Its Dragons (Like An Empire)" stammt von Givers neuem Album "Sculptures Of Violence", das am 7. Februar bei Holy Roar erscheint. Es ist der Nachfolger ihres Debüts "Where The Cycle Breaks" aus dem Jahr 2018. Die Veröffentlichung feiern Giver Anfang März mit zwei aufeinanderfolgenden Release-Shows in ihren beiden Heimatstädten Paderborn und Köln.

Aus dem Album zu hören gibt es bereits die Songs "Sculptures Of Violence" und "New Gods".

Video: Giver - "Every Age Has Its Dragons (Like An Empire)"

Live: Giver

06.03. Paderborn - Wohlsein

07.03. Köln - AZ Köln