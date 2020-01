Rush-Schlagzeuger Neil Peart ist tot, Musikwelt trauert

Rush-Schlagzeuger Neil Peart ist tot. Seine Band gab bekannt, dass er Anfang der Woche an den Folgen einer Hirnkrebserkrankung gestorben war. Die Anteilnahme am Tod des einflussreichen Drummers ist groß in der Musikwelt.

"Mit gebrochenem Herzen und in tiefer Trauer teilen wir euch mit, dass Neil, der über 45 Jahre lang unser Freund, Bruder im Geiste und Bandkollege war, am Dienstag seinen tapferen, dreieinhalb Jahre andauernden Kampf gegen Hirnkrebs (Gliobastom) verloren hat", schreiben die verbliebenen Rush-Mitglieder in einem Statement. Sie baten, die Privatsphäre von Freunden und Familien in dieser schwierigen Zeit zu achten. "Wer seine Anteilnahme ausdrücken möchte, kann dies mit einer Spende in Neils Namen an eine Krebsforschungseinrichtung seiner Wahl tun."

Neil Peart starb am 7. Januar und wurde 67 Jahre alt. 1974 wurde der in Hamilton, Ontario geborene Schlagzeuger Mitglied bei den kanadischen Prog-Helden Rush, die es damals schon seit sechs Jahren gab. Zusammen mit Gitarrist Alex Lifeson und Bassist Geddy Lee bestand die Band in ihrer klassischen Besetzung bis ins Jahr 2018, als sich Rush offiziell dazu entschieden, endgültig Schluss zu machen. Peart hatte sich schon 2015 in den Ruhestand verabschiedet. Damals nannte er eine chronische Sehnenscheidenentzündung und generelle Erschöpfung vom Tourleben als Grund.

Peart war bekannt für sein anspruchsvolles und komplexes Schlagzeugspiel. Mit seinen meist großen und kleinteiligen Drumsets stand ihm eine umfangreiche und orchestrale Klangpalette zur Verfügung, die er stets auch zu nutzen wusste. Sein Einfluss war immens, unzählige Rock-Schlagzeuger nennen ihn als Idol und wichtige Quelle der Inspiration, weil er zeigte, was mit dem Instrument noch alles möglich ist.

Entsprechend groß ist die Anteilnahme in der Musikwelt. Unten findet ihr neben dem offiziellen Statement von Rush eine Auswahl von Reaktionen aus den Sozialen Medien.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020

RIP Neil Peart pic.twitter.com/PxNZ3W5WSs — Foo Fighters (@foofighters) January 10, 2020

Judas Priest send out love and condolences for Neil Peart, his family, band mates, friends and fans around the world -

Neil's legendary drum work and inimitable style will always resound in rock n roll — Judas Priest (@judaspriest) January 11, 2020

Photo by @RossHalfin Photography pic.twitter.com/6hbzr794eI — Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) January 10, 2020

At the end of a crazy @rockhall night in 2013 where @rushtheband & @PublicEnemyFTP were inducted. It was just myself & Neil PEart alone talkin & laughing low in relief the long night was over-a small table backstage sharing a unique moment without much word. Rest in Beats my man — Chuck D (@MrChuckD) January 10, 2020