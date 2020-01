Newsflash (Nada Surf, Tame Impala, Record Store Day u.a.)

Neuigkeiten von Nada Surf, Tame Impala, dem Record Store Day, Algiers, Pascow, Guided By Voices und Taylor Hawkins.

+++ Nada Surf haben den Song "So Much Love" veröffentlicht. Die Indierock-Band teasert damit weiter ihr kommendes Album "Never Not Together" an, das am 7. Februar offiziell erscheinen wird. Vorab teilten sie schon die Singles "Something I Should Do" und "Looking For Love" mit einem Musikvideo. Sänger Matthew Caws und seine Band sind im Frühjahr auf zwei separaten Touren unterwegs: Im Februar und April spielen sie Headliner-Shows in Deutschland und dazwischen immer wieder Support-Slots für Madsen. Die Termine findet ihr unten, Tickets für die Headliner-Konzerte gibt es bei Eventim.

Stream: Nada Surf - "So Much Love"

Nada Surf

27.02. Köln - Live Music Hall

06.04. Stuttgart - Im Wizemann

09.04. München - Muffathalle

11.04. Berlin - Metropol

12.04. Hamburg - Fabrik

Nada Surf als Support für Madsen

03.04. Hannover - Swiss Life Hall

04.04. Leipzig - Haus Auensee

10.04. Berlin - Columbiahalle

17.04. Bremen - Pier 2

18.04. Dortmund - Warsteiner Music Hall

+++ Tame Impala streamen die neue Single "Lost In Yesterday". Sie ist ein weiterer Auszug aus dem kommenden Album "The Slow Rush", das am 14. Februar erscheint. Bereits ausgekoppelt hatten die Australier "Posthumous Forgiveness", "Borderline" und "It Might Be Time". Noch mehr Stoff bot der im März veröffentlichte Song "Patience", der aber nicht zum Album gehört.

Stream: Tame Impala - "Lost In Yesterday"

+++ Der Record Store Day findet dieses Jahr am 18. April statt. Das gaben die Organisatoren nun bekannt. Weltweit werden in teilnehmenden Plattenläden exklusive Releases ins Angebot aufgenommen, über die es aber noch keine weiteren Informationen gibt. Erfahrungsgemäß wird die Liste rund anderthalb Monate vorher veröffentlicht. Hier könnt ihr durch die Exclusives aus dem vergangenen Jahr stöbern.

Facebook-Post: Datum für Record Store Day 2020 steht fest

+++ Auch Algiers haben mit "We Can't Be Found" eine neue Single aus ihrem nächsten Album veröffentlicht. Das trägt den Namen "There Is No Year" und erscheint am 17. Januar. Daraus gibt es bereits "Dispossession" und "Void" zu hören. Im Februar und April spielen die Post-Punks jede Menge Shows in Deutschland und Österreich. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Algiers - "We Can't Be Found"

Algiers

14.02. Köln - Club Volta

15.02. Schorndorf - Club Manufaktur

17.02. Frankfurt/Main - Zoom

18.02. Dresden - Beatpol

22.02. Wien - Flex

24.02. München - Strom

21.04. Hamburg - Knust

27.04. Berlin - Lido

+++ Die Pascow-Show am 16. April in Münster wurde hochverlegt. Statt in der bereits ausverkauften Sputnikhalle wird sie nun wegen der hohen Nachfrage im Skaters Palace stattfinden, entsprechend gibt es wieder Tickets bei Tante Guerilla. Die anstehende "Blood, Swen & Tears"-Tour führt die Punks ab April durch den deutschsprachigen Raum.

Pascow

16.04. Münster - Skaters Palace

17.04. Rostock - Mau Club

18.04. Kiel - Pumpe

19.04. Göttingen - Musa

30.04. Reutlingen - Franz K

01.05. Wien - Flex

02.05. Linz - Stadtwerkstatt

03.05. Dresden - Beatpol

Live: Pascow

11.-13.06. Merkers - Rock am Berg

04.07. Giebelstadt - Mission Ready Festival

+++ Guided By Voices haben das neue Album "Surrender Your Poppy Field" angekündigt. Es erscheint am 20. Februar. Mit dem Song "Volcano" gibt es einen ersten Vorgeschmack. Das Album folgt auf gleich drei Releases aus dem Vorjahr: "Zeppelin Over China", "Warp And Woof" und "Sweating The Plague".

Stream: Guided By Voices - "Volcano"

Cover & Tracklist: Guided By Voices - "Surrender Your Poppy Field"

01. "Year Of The Hard Hitter"

02. "Volcano"

03. "Queen Parking Lot"

04. "Arthur Has Business Elsewhere"

05. "Cul-de-Sac Kids"

06. "Cat Beats A Drum"

07. "Windjammer"

08. "Steely Dodger"

09. "Stone Cold Moron"

10. "Physician"

11. "Man Called Blunder"

12. "Woah Nelly"

13. "Andre The Hawk"

14. "Always Gone"

15. "Next Sea Level"

+++ Taylor Hawkins hat ein Video zum Song "Middle Child" veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album des Foo Fighters-Schlagzeugers, "Get The Money", das er am 8. November zusammen mit seiner Band The Coattail Riders veröffentlicht hatte. Einen ähnlich unterhaltsamen Clip mit prominenten Gästen hatte er zuletzt zum Song "I Really Blew It" gezeigt.

Video: Taylor Hawkins & The Coattail Riders - "Middle Child"