Feuer in Australien: Metallica, Courtney Barnett und weitere Musiker spenden

In Australien wüten seit Monaten Waldbrände in einem schrecklich zerstörerischen Ausmaß. Auch in der Musikwelt zeigen viele Künstler Anteilnahme und helfen mit Spenden und Benefizkonzerten. Wir haben einige Stimmen gesammelt.

Extremes Wetter und regelmäßige Brände in der Trockenzeit sind die Australier zwar gewohnt, diese Feuersaison jedoch übertrifft alle vorherigen Ausmaße. Wind und Dürre entfachen seit Monaten ungezügelte Feuer, die sich vor allem in den Staaten New South Wales und Victoria ausdehnen. Tausende Häuser wurden zerstört, mindestens 24 Menschen sind tot und die Tierwelt trifft es noch härter: Laut neuen Berechnungen des WWF kamen in den Flammen bisher rund 1,25 Milliarden Tiere ums Leben. Eine Fläche größer als die Niederlande ist seit September verbrannt, ein Ende der Feuer ist noch nicht in Sicht.

Die Betroffenheit weltweit ist groß, und während die australische Regierung in den Augen vieler Australier versagt, kommen international viele Spenden zusammen, auch aus der Musikwelt: Während seines gestrigen Konzerts in Sydney verkündete Elton John, dass er eine Million US-Dollar für die Opfer spenden werde. Über ihre gemeinnützige "All Within My Hands"-Stiftung spendeten Metallica 750.000 australische Dollar (rund 460.000 Euro) an verschiedene Feuerwehren in den australischen Bundesstaaten New South Wales und Victoria. Die lokalen Feuerwehren unterstützt auch Popstar Pink mit einer halben Million US-Dollar.

Vampire Weekend und Courtney Barnett unterstützen verschiedene australische Tierschutzorganisationen. Letztere spielte dazu zwei Benefiz-Konzerte in ihrer Heimatstadt Melbourne, bei denen als Support unter anderem Camp Cope mit dabei waren. Gleiches taten heute auch The Ghost Inside aus Los Angeles. Die australische Hardcore-Band The Amity Affliction wird in Melbourne am 20. Januar eine Charity-Show veranstalten.

Am kommenden Samstag wird es im Rahmen des aktuell stattfindenden Sydney Festivals Benefizkonzerte von Regurgitator und Polish Club geben. Am 16. Februar ist in Sydney zudem das "Fire Fight Australia"-Benefiz-Festival geplant. Ein Line-Up gibt es bisher noch nicht, laut Veranstalter werden allerdings "mehrere weltweit bekannte australische und internationale Künstler" auftreten. Der NME rechnet unter anderem mit Auftritten von Queen+Adam Lambert und Alice Cooper.

King Gizzard And The Lizard Wizard spenden mit ihrem eigenen Label Flightless alle Erlöse aus dem Webstore und Shop dieser Woche, heißt es in ihrem Instagram-Post. Außerdem sollen dort in den nächsten Tagen einige Raritäten der signierten Künstler versteigert werden. Parkway Drive-Schlagzeuger Ben Gordon drückte auf Instagramm seine Betroffenheit über die Katastrophe aus und machte auf den Zusammenhang zwischen den Bränden und dem Klimawandel aufmerksam: "Es ist eine schlimme Zeit für Australien und die Welt. Ich fühle mit all den Menschen und Tieren, die unter den Flammen leiden. An diejenigen, die gefragt haben: Wir sind momentan sicher in Byron, wobei ich angesichts der Trockenheit nicht sagen kann wie lange noch. Dies ist die Klimakrise in Echtzeit. Das einzige was mir an dieser Tragödie Hoffnung macht ist, dass dies ein Weckruf für Australien sein kann, zukünftig Politiker zu unterstützen, die sich dem Klimanwandel annehmen. Es muss so schnell wie möglich etwas getan werden, sonst ist das hier nur der Anfang. Passt auf euch auf."

Diese und weitere Meldungen aus den Sozialen Netzwerken findet ihr hier aufgelistet.

We will be playing a benefit show to help out everyone effected by the fires. It will be in Melbourne on Monday Jan 20. More details to follow soon! — The Amity Affliction (@amityaffliction) 5. Januar 2020

