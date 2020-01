VISIONS Premiere: Spanish Love Songs kündigen mit dem Song "Kick" ihr neues Album an

Foto: Katie Neuhof

Spanish Love Songs haben den neuen Song "Kick" veröffentlicht und damit ihr nächstes Album angekündigt. Der Nachfolger zum gefeierten "Schmaltz" erscheint schon sehr bald.

Genauer gesagt schon am 7. Februar: Nur einen Monat ist es hin, dann erscheint "Brave Faces Everyone", das dritte Studioalbum von Spanish Love Songs. Die Emopunks aus Los Angeles hatten sich nach dem Release von "Schmaltz" im März 2018 auch in Europa eine große Fangemeinde mit ihren leidenschaftlichen Liveshows erspielt, unter anderem auf eigenen Headliner-Tourneen, mit Auftritten auf größeren Festivals, aber auch als Support von Bands wie Hot Water Music oder den Menzingers, mit denen sie noch diesen Monat live im deutschsprachigen Raum unterwegs sein werden.

"Kick" ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album und verspricht, dass es nicht weniger erschütternd wie euphorisch sein wird als sein Vorgänger. Jeder Song auf "Brave Faces Everyone" soll eine Geschichte erzählen von verschiedenen Protagonisten in kleinen Dörfern und großen Metropolen der USA. "Persönliche Skizzen und die allgemeine Lebensrealität der 2010er" sollen die Stücke abbilden, immer vermischt mit den eigenen Erfahrungen von Sänger Dylan Slocum.

"Es ist tröstend zu wissen, dass wir uns alle auf dem selben sinkenden Schiff befinden", sagt er. "Wir wollen uns das mit dem Album eingestehen und die Welt damit ein kleines bisschen erträglicher machen, wenn sie es auch nur für 40 Minuten ist."

"Brave Faces Everyone" erscheint via Pure Noise und ist beim deutschen Label Uncle M exklusiv auf transparentem Vinyl mit schwarz-rotem Splatter-Effekt zu erstehen. Die Termine mit The Menzingers findet ihr weiter unten, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Spanish Love Songs - "Kick"

Cover & Tracklist: Spanish Love Songs - "Brave Faces Everyone"

01. "Routine Pain"

02. "Self-Destruction"

03. "Generation Loss"

04. "Kick"

05. "Beach Front Property"

06. "Losers"

07. "Optimism"

08. "Losers 2"

09. "Dolores"

10. "Brave Faces, Everyone"

VISIONS empfiehlt:

The Menzingers + Spanish Love Songs + Mannequin Pussy

25.01. Hamburg - Gruenspan

26.01. Berlin - Bi Nuu

28.01. Wien - Wuk

29.01. Zürich - Dynamo

30.01. Stuttgart - Universum

31.01. München - Technikum

01.02. Köln - Kantine