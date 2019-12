Lieblingssongs 2019: Florian Schneider

Die VISIONS-Redaktion blickt zurück auf das Musikjahr 2019. Dieses Mal: Die 10 Lieblingssongs von Redakteur Florian Schneider.

"I think we had a deal", singt Thom Yorke in "The Axe". Der Radiohead-Frontmann ist nicht der einzige, der 2019 das Gefühl hatte, dass Verabredungen von gestern heute nichts mehr wert sind. Und es, wenn wir so weiter machen, für ein morgen bald zu spät ist. Wie notwendig eine Revision unseres bisherigen Lebensstils ist, hat 2019 viele Bands umgetrieben. Während King Gizzards "Planet B" die dringliche Zusammenfassung des Themas Klimawandel ist, dem die Band aus Australien in ganz besonderem Maße ausgesetzt ist, nehmen Foals in "Black Bull" jene toxische Männlichkeit ins Visier, die uns zu einem guten Teil hierhin gebracht hat. Cattle Decapitation sind da seit Jahren radikaler unterwegs und in "Bring Black The Plague" alles andere als zimperlich, wenn es darum geht, ihre Agenda rüberzubringen. Was der Klimawandel für heute, war "Radioactivity" in den 80ern. Für Wet Dreams ist sie allerdings eher ein Synonym für das fehlende Feuer der Musikszene ihrer Heimat Norwegen.

Wenn es einem zuviel wird, hilft: "Ballern". Fidlar halten mit "Alcohol" die richtige Droge dafür bereit, Deichkind servieren dazu "Knallbonbon". Für den Kater gibt es bei D'Angelo mit "Unshaken" die richtige Medizin dagegen. Wer "Red Dead Redemption 2" gespielt hat, wird sich lebhaft an die Szene erinnern, in der der Song eingesetzt wird – und aus einem Videospiel endgültig einen interaktiven Roman machte.

Und was bringt uns 2020? Vermutlich nicht viel Neues, zumindest wenn es nach zwei Bands geht, die 2019 erste Songs aus ihren kommenden Alben veröffentlicht haben. Während Algiers in ihrem düsteren Spoken-Word-Track "Can The Sub_Bass Speak" Rassismus tackeln, der sich als Verständnis tarnt, verpasst Jehnny Beth in "I'm The Man" jenen alten weißen Männern eine Nackenschelle, die uns das alles eingebrockt haben. Hoffentlich hilft's.

Playlist: Die 10 Songs des Jahres von Florian Schneider