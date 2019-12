Brian Fallon kündigt neues Album an, erster Song "You Have Stolen My Heart" mit Video

Foto: Kelsey Hunter Ayres

Singer/Songwriter Brian Fallon hat sein drittes Soloalbum "Local Honey" angekündigt. Es erscheint kurz vor seiner nächsten Europatour. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits mit der Single "You Have Stolen My Heart" und dem dazugehörigen Video.

The Gaslight Anthem-Frontmann Brian Fallon gab sein Solodebüt 2016 mit "Painkillers", ein Jahr nachdem seine Band eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegte. 2018 erschien dann sein zweites Album "Sleepwalkers".

"Local Honey" wird das dritte Soloalbum des Sängers und Gitarristen und das erste, das der Künstler über sein eigenes Label Lesser Known veröffentlichen wird. Es wurde von Grammy-Gewinner Peter Katis produziert, der unter anderem mit The National, Interpol und Death Cab For Cutie zusammengearbeitet hat. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.

In einer Pressemitteilung sagt Fallon, dass die neuen Songs vom Hier und Jetzt handeln würden. "Es gibt nichts auf dieser Platte, was mit der Vergangenheit oder sogar der Zukunft zu tun hat, es hat nur mit den Momenten und den Dingen, die ich gelernt habe und die ich in meinem täglichen Leben erlebe [zu tun]. Dieses Album ist zu 100 Prozent über den heutigen Tag. Es geht nicht um diese glorreichen Träume oder elenden Misserfolge, es geht nur um das Leben und wie ich es sehe."

Die erste Single daraus trägt den Titel "You Have Stolen My Heart". Der Song sei sein "direkter Versuch eines Liebesliedes", so Fallon. "Ich wollte ein Lied, das sich nicht bewusst ist, was es ist oder nicht ist, es soll einfach ehrlich sein. Der Rhythmus hat ein fast Calypso-artiges Gefühl in einem Americana-Song."

Nichtsdestotrotz schwingt eine gewisse Nostalgie in Sätzen wie "I could swear that I knew you before/ And maybe on another night, we were lovers in another life/ Or maybe we are only strangers on mystery trains" mit. Und auch etwas Melancholie in Zeilen wie "You were only a ghost that has stolen my heart away" und "So I have this fear/ One day I wake up, you'll be a dream".

Im Musikvideo ist im Schwarz-Weiß-Stil ein Pärchen zu sehen, das lachend am Rande eines Waldes entlangläuft, um dann eine Kuschelpause auf dem Deck ihres Autos einzulegen. Darüber hört man Fallons rauhe Stimme und die in den Hintergrund rückende Instrumentierung aus akustischer Rhythmusgitarre, Klavier und vereinzelten Perkussion-Elementen.

Im April wird Fallon dann live mit seiner Band The Howling Weather zu sehen sein, nachdem er zuvor zwei Termine aus unvorhersehbaren Gründen verschieben musste. Dann wird der Musiker auch Songs aus seinem kommenden Album präsentieren. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Video: Brian Fallon - "You Have Stolen My Heart"

Cover & Tracklist: Brian Fallon - "Local Honey"

01. "When You're Ready"

02. "21 Days"

03. "Vincent"

04. "I Don't Mind (If I'm With You)"

05. "Lonely for You Only"

06. "Horses"

07. "Hard Feelings"

08. "You Have Stolen My Heart"

VISIONS empfiehlt:

Brian Fallon

27.04. Berlin - Huxley's Neue Welt

28.04. Hamburg - Docks

29.04. Frankfurt/Main - Batschkapp

30.04. Nürnberg - Löwensaal

01.05. Köln - Carlswerk Victoria

02.05. München - Muffathalle

03.05. Wien - Arena

12.05. Stuttgart - LKA Longhorn