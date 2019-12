Newsflash (Gone Is Gone, Ghost, Machine Head u.a.)

Neuigkeiten von Gone Is Gone, Ghost, Machine Head, Human Impact, Nathan Gray, Twins und Bombus.

+++ Gone Is Gone haben neue Musik angeteasert. Zusammen mit der Bemerkung "No One Ever Walked On Water" teilte die Supergroup ein kurzes Musik-Sample in den Sozialen Netzwerken - in einer Woche soll etwas erscheinen, hieß es am vergangenen Freitag. Später teilten sie einen weiteren Ausschnitt, diesmal mit Gesang. Sie hatten Ende November einen Auftritt beim Clouds Hill Festival in Hamburg gespielt. Gone Is Gone bestehen aus Troy Sanders von Mastodon, Troy Van Leeuwen von Queens Of The Stone Age, At The Drive-In-Schlagzeuger Tony Hajjar und Multiinstrumentalist Mike Zarin. Anfang 2017 erschien ihr Debütalbum "Echolocation".

Tweets: Gone Is Gone teasern neue Musik an

No One Ever Walked On Water.

1 week. pic.twitter.com/Xr4cA8IdUA — Gone Is Gone (@_GoneIsGone_) December 6, 2019

I ONLY CARE TO FEEL NOTHING

NEVER AGAIN WILL IT BURN DOWN OUR WALLS pic.twitter.com/Sk5F6OvWbH — Gone Is Gone (@_GoneIsGone_) December 7, 2019

+++ Ghost werden im Januar einen neuen Song aufnehmen. Frontmann Tobias Forge, der aktuell als Cardinal Copia unterwegs ist, präsentierte seine Pläne im Interview mit Kaaos TV: "Zuerst werde ich einen Song aufnehmen, der Teil von etwas sein wird, von dem wir in einem Jahr mehr erfahren werden." Danach will das maskierte Mastermind weiter am neuen Album arbeiten, das dann 2021 unter der Herrschaft des neuen Papa Emeritus IV erscheinen soll. Der Sänger habe bereits einige Songs geschrieben und im Sommer ein paar Demos aufgenommen. "Manche von ihnen sind fertig geschrieben, manche sind gestückelt und bei anderen weiß ich es noch nicht." Von Januar bis Mai plant Forge die Wochentage im Studio zu verbringen, um dann im Juni die Schlagzeugspuren aufzunehmen. Ghost hatten zuletzt im September die Single "Seven Inches Of Satanic Panic" veröffentlicht, die zwei bis dato unveröffentlichte Songs enthält. Die Band werde 2020 wegen der Arbeit am neuen Album nicht touren. Tickets für ihre vorerst letzten Konzerte in der kommenden Woche sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Interview mit Tobias Forge in Helsinki

Live: Ghost

15.12. München - Zenith

17.12. Esch/Alzette - Rockhal

+++ Machine Head-Frontmann Robb Flynn hat einen eigenen Podcast angekündigt. Der Gitarrist und Sänger wird mit "No Fuckin' Regrets with Robb Flynn" am kommenden Mittwoch, den 11. Dezember starten. Danach soll jeden Mittwoch eine neue Folge erscheinen. In dem Podcast will Flynn näher auf den Tour-Alltag der Band eingehen und im Backstage-Bereich Freunde der Band, Fans und die Crew interviewen. Die Premiere der ersten Episode wird kostenlos bei Gas Digital Network zum Streamen bereitstehen. Der gesamte Podcast wird dann bei den üblichen Streaming-Anbietern erhältlich sein. Machine Head werden nächstes Jahr auf dem zweiten Ableger ihrer Jubiläumstour den 25. Geburtstag ihres Debütalbums "Burn My Eyes" feiern. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim. Vor kurzem war mit "Do Or Die" außerdem ein neuer Song erschienen.

Instagram-Post: Robb Flynn plant Podcast

Live: Machine Head

05.05. Ludwigsburg - MHP Arena

06.05. Wiesbaden - Schlachthof

08.05. Hannover - Swiss Life Hall

01.06. Hamburg - Große Freiheit 36

+++ Human Impact haben ihre erste Single "November" geteilt. Bei der Band handelt es sich um eine neue Noiserock-Supergroup mit Mitgliedern von Unsane, Swans und Cop Shoot Cop. Sie wird am 13. März ihr nach der Band benanntes Debütalbum via Ipecac veröffentlichen. Mit dabei sind Unsane-Sänger und -Gitarrist Chris Spencer, Bassist Chris Pravdica von Swans und Xiu Xiu, Keyboarder Jim Coleman von Cop Shoot Cop und Schlagzeuger Phil Puleo, ebenfalls von Cop Shoot Cop und Swans. Die Band hatte bereits im August ihren ersten Live-Auftritt in Brooklyn, New York. Zur selben Zeit gab Spencer die Auflösung seiner New Yorker Noise-Institution Unsane bekannt. Mit "November" veröffentlichen Human Impact ihren allerersten Studiotrack und geben einen Vorgeschmack auf ihr gleichnamiges Debütalbum. Das Album kann bereits über den Webshop des Labels vorbestellt werden.

Video: Human Impact - "November"

Cover & Tracklist: Human Impact - "Human Impact"

01. "November"

02. "E605"

03. "Protestor"

04. "Portrait"

05. "Respirator"

06. "Cause"

07. "Consequences"

08. "Relax"

09. "Unstable"

10. "This Dead Sea"

+++ Nathan Gray bekommt auf seiner Tour im Februar Support von Folk-Songwriter Matze Rossi, den Alternative-Rockern Swain und von Pop-Poet Norbert Buchmacher. Der Boysetsfire-Frontmann präsentiert auf seiner Tour mit Backing-Band Songs seines kommenden neuen Soloalbums, das den Namen "Working Title" trägt. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Nathan Gray + Matze Rossi + Swain + Norbert Buchmacher

14.02. Berlin - Columbia Theatern

15.02. Münster - Sputnikhalle

16.02. Köln - Kantine

17.02. Frankfurt - Batschkapp

18.02. Hamburg - Gruenspan

19.02. Leipzig - Conne Island

20.02. Nürnberg - Hirsch

21.02. Wien - Szene

22.02. München - Backstage

23.02. Zürich - Papiersaal

24.02. Stuttgart - Wizemann

25.02. Saarbrücken - Garage

+++ Twins haben ihre erste Single "Library" präsentiert und damit das Debütalbum "Soon" angekündigt. Die Post-Hardcore-Band, die unter anderem aus Mikrokosmos23-Mitgliedern besteht, veröffentlicht es am 14. Februar über Through Love Records in Deutschland. Insgesamt sind sieben Labels aus den USA, Kanada, Italien und Frankreich am Release beteiligt. Die Band sagt zum Song: "Wir haben uns für 'Library' [als Single] entschieden, weil es einer der ersten Songs war, den wir gemeinsam geschrieben haben und mit dem wir unsere gemeinsame musikalische Sprache gefunden haben."

Stream: Twins - "Library"

Cover & Tracklist: Twins - "soon"

01. "Cockroaches 1"

02. "Cockroaches 2"

03. "Library"

04. "Maps"

05. "Interlude"

06. "Houses 1"

07. "Houses 2"

08. "Houses 3"

09. "Bathroom"

10. "Dogears"

+++ Das Bombus-Konzert am 17. Dezember im Luxor in Köln ist aus produktionstechnischen Gründen abgesagt worden. Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Konzerte in München, Hamburg und Berlin finden wie geplant statt.

VISIONS empfiehlt:

Bombus

11.12. München - Backstage Club

13.12. Hamburg - HeadCRASH

18.12. Berlin - Musik & Frieden