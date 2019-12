The Flaming Lips und Deap Vally streamen gemeinsame Single und kündigen Album an

The Flaming Lips und das Garage-Duo Deap Vally haben sich unter dem Namen Deap Lips zusammengetan. Ihre erste Single "Hope Hell High" gibt es bereits im Stream - ein ganzes gemeinsames Album folgt.

Die experimentierfreudigen The Flaming Lips haben sich in ihrer Karriere mit vielen Zusammenarbeiten geschmückt - darunter ihr Beatles-Coveralbum "With A Little Help From My Fwends" mit unzähligen Gast-Features und Electric Würms, der Zusammenschluss von Mitgliedern der Flaming Lips und der Band Linear Downfall.

Für ihr neues Projekt holen sich Wayne Coyne und Steven Drozd von den Flaming Lips die beiden Musikerinnen Lindsey Troy und Julie Edwards von Deap Vally ins Boot. Das Duo aus Los Angeles, das schon Shows für die Red Hot Chili Peppers, Wolfmother und Muse eröffnet und zuletzt 2016 das Album "Femejism" veröffentlicht hatte, stand neben den Flaming Lips im Studio, um als Deap Lips ein gleichnamiges Album aufzunehmen. Das erscheint am 13. März bei Cooking Vinyl.

Der erste Song daraus ist "Hope Hell High" und klingt passenderweise wie ein Deap-Vally-Song, der von den Flaming Lips produziert wurde.

Die Indie-Veteranen hatten zuletzt zum 20-jährigen Jubiläum das Album "The Soft Bulletin" mit einem Orchester neu arrangiert und auf die Bühne gebracht. Unter dem Titel "The Soft Bulletin: Live At Red Rocks" ist es als ihr erstes Livealbum erschienen. Zudem hatten die Flamimg Lips im Juli ein Musical-Album mit dem Titel "King's Mouth" veröffentlicht.

Stream: Deap Lips - "Hope Hell High"

Cover & Tracklist: Deap Lips - "Deap Lips"

01. "Home Thru Hell"

02. "One Thousand Sisters With Aluminum Foil Calculators"

03. "Shit Talkin"

04. "Hope Hell High"

05. "Motherfuckers Got To Go"

06. "Love Is A Mind Control"

07. "Wandering Witches"

08. "The Pusher"

09. "Not A Natural Man"

10. "There Is Know Right There Is Know Wrong"

Instagram-Post: Flaming-Lips-Frontmann Wayne Coyne teasert Zusammenarbeit mit Deap Vally an