Tenacious D treffen auf Jack White im Song "Don't Blow It, Kage"

Es kommt zusammen was zusammenkommen musste: Jack White trifft auf Jack Black. Aufgenommen haben sie einen gemeinsamen Song, der auf Seven-Inch gepresst am Record Store Day Black Friday zu haben war.

Es bahnte sich bereits seit August an, dass Tenacious D und Jack White zusammen etwas aushecken.

Nun liegt das Ergebnis vor. Das hört auf den Namen "Don't Blow It, Kage": Ein zweiminütiger Akustik-Rocker, den Jack Black und Kyle Gass zusammen mit White in dessen Anwesen in Nashville auf Acht-Spur-Tape aufgenommen haben. Natürlich gibt's in dem Song den typischen, selbstreferenziellen Metaebenen-Humor.

Mehr davon präsentieren Tenacious D im Februar auf ihrer Europa-Tour. Tickets dafür gibt es bei Eventim. Im November 2018 war ihr aktuelles Album "Post-Apocalypto" erschienen.

Stream: Tenacious D - "Don't Blow It, Kage"

Live: Tenacious D

12.02. München - Olympiahalle

13.02. Wien - Stadthalle

15.02. Esch/Alzette - Rockhal

16.02. Frankfurt/Main - Festhalle

17.02. Berlin - Max-Schmeling-Halle

20.02. Zürich - Samsung Hall

22.02. Dortmund - Westfalenhallen