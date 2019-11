Billy Talent zeigen Lyric-Video zu neuem Song "Forgiveness I + II"

Foto: Aaron Solowoniuk

Die kanadischen Alternative-Rocker Billy Talent melden sich mit einem neuen Doppel-Song zurück. Das fast siebenminütige Ungetüm ist das erste Material seit 2016.

"Afraid Of Heights", das fünfte und bisher letzte Album von Billy Talent erschien am 29. Juni 2016. Doch nun scheint die Band ein neues Album im Kasten zu haben. Weiterführende Infos dazu gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht - dafür aber ein Video zu einem Doppel-Song.

"Forgiveness I + II" ist fast sieben Minuten lang und enthält gerade in der ersten Hälfte die liebgewonnenen Trademarks der Band - und mehr. Der Song ist ziemlich progressiv, vertrackt und erinnert in Nuancen manchmal sogar an Tool. Teil I endet bei 3:44, um in den ungleich ruhigeren zweiten Teil umzuschwenken. In dem wird der Song zur Ballade mit Bläsersatz, Piano und cleanen Gitarren. So hat man Billy Talent noch nie gehört.

Ende Mai wird die Band im Luxexpo in Luxemburg auftreten. Das ist der bisher einzige Club-Termin im deutschsprachigen Raum, abseits davon wurden Billy Talent auch für Rock am Ring und Rock im Park bestätigt.

Lyric-Video: Billy Talent - "Forgiveness I + II"

Live: Billy Talent

26.05. Luxemburg - Luxexpo