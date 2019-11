Turbostaat stellen neuen Song "Ein schönes Blau" mit Video vor

Turbostaat haben ihren neuen Song "Ein schönes Blau" veröffentlicht. Ein Video dazu feierte gerade Premiere. "Ein schönes Blau" ist der zweite Song, den die Band aus ihrem kommenden Album "Uthlande" vorstellt.

Am 17. Januar wird es kommen, das siebte Album der norddeutschen Melo-Punks Turbostaat. "Uthlande" heißt es, ein alter Begriff für die Inseln, Halligen und Marschen vor dem nordfriesischen Festland. Und vor ziemlich exakt einem Monat gab es mit dem Song und Video zu "Rattenlinie Nord" davon bereits einen ersten Song zu hören.

Heute hat die Band nachgelegt. "Ein schönes Blau" ist eines dieser typischen, melancholischen und treibenden Stücke der Band: Turbostaat so, wie man es will.

Perfekt abgerundet wird der Song mit einem Video von Steph van Beauvais, das die Band in ihrer norddeutschen Heimat zeigt - am Hafen, auf einem Kuchen-Kutter, auf dem Deich, dem Bootssteg, der herrlich altdeutschen Kegelbahn. Teils nebelig, teil sonnengeflutet und herrlich herbstlich fangen die gut vier Minuten in VHS-Optik die Stimmung des Songs perfekt ein.

Ab dem 13. Februar gehen Turbostaat dann wieder auf Tour, die sich in mehreren Etappen durch das ganze Jahr zieht.

Video: Turbostaat - "Ein schönes Blau"

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat

13.02. Jena - Kassablanca

14.02. Köln - Kantine

15.02. Mainz - KUZ

19.02. Hamburg - Markthalle

20.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg

21.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

22.02. Dresden - Tante Ju

03.04. Bremen - Schlachthof

04.04. Düsseldorf - Zakk

05.04. Aschaffenburg - Colos Saal

07.04. Marburg - KFZ

08.04. Wien - Das Werk

11.04. Rostock - M.A.U. Club

12.04. Leipzig - Conne Island

30.10. Hannover - Capitol

28.11. Münster - Sputnikhalle