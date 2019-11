VISIONS Premiere: Retro-Rocker Taraban streamen Debütalbum "How The East Was Lost"

Aus dem polnischen Krakau machen sich Taraban auf, mit ihrem teils proggigen Stoner/Retro-Rock ihres epischen Debütalbums "How The East Was Lost" neue Fans zu gewinnen.

Dass Taraban ein Power-Trio sind, bestehend aus Sänger und Bassist Daniel Suder, Gitarrist Maciej Trojanowski und Schlagzeuger Kris Gonda, hört man ihrem eklektischen wie progressiven, gerne episch inszenierten Retro-Rock nicht gerade an - auch nicht, dass es sich bei "How The East Was Lost" um ein Debütalbum handelt.

Das erscheint am kommenden Freitag, den 22. November als LP (in transparent grünem Vinyl mit goldenem Prägedruck auf dem Cover) und digital. Bei uns gibt es das Album ab jetzt exklusiv im Stream. Aufgenommen wurde es im Monochrom Studio von Haldor Grunberg (Behemoth, Belzebong, Dopelord). Das Artwork stammt vom polnischen Illustrator und Designer Pwee3000.

Die Platte beginnt mit dem zehnminütigen "Last Laugh" und endet ebenso ausschweifend mit "Liberty Fraternity Eternity" an siebter Stelle. Um ein Maximum an Abwechslung und Schattierungen zu gewährleisten, hat sich das Trio noch Gäste dazugeholt wie Keyboarder Kuba Jaworski, Background-Sängerin Wiktoria Tabak und Saxophonist Alex Clov.

Album-Stream: Taraban - "How The East Was Lost"